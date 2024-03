La disfida remiera . Un anticipo del Palio. Le tredici borgate si sfidano alla Morin

Chi seguirà nell’albo d’oro i senior del Canaletto, le ragazze delle Grazie, e i giovani del Cadimare? Il Trofeo di San Giuseppe, giunto ormai alla sua 22esima edizione, segna il momento di inizio della stagione remiera, che con le nove gare PrePalio, ci accompagneranno verso la 99esima edizione Palio del Golfo. Gli equipaggi delle tredici Borgate che scenderanno in acqua davanti alla Passeggiata Morin oggi, renderanno omaggio alla città e al Santo Patrono consolidando il legame del Palio con il Golfo. "Il Trofeo dedicato a San Giuseppe e che si svolge in contemporanea con la tradizionale fiera, dà ufficialmente il via ai grandi preparativi in vista della 99ª edizione del Palio del Golfo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Una tradizione irrinunciabile per la nostra città, un grande spettacolo per gli spezzini che ogni anno celebrano con orgoglio il proprio legame con le storiche Borgate e con il mare". Nonostante il meteo poco favorevole e un campo di gara riadattato – differente da quello tradizionale – lo scorso anno gli equipaggi si sono dati battaglia fin dai primi colpi di remo. E così sarà anche quest’anno, magari con un bel sole nel cielo. "La gara di San Giuseppe – sottolinea Maria Grazia Frijia, vicesindaco e assessore al Palio – è una tradizione molto importante che consolida ancora una volta il legame con La Spezia e tutta la nostra provincia. San Giuseppe ci vede impegnati nell’organizzazione del Palio e quest’anno stiamo già al lavoro per lo storico appuntamento del 2025 dove festeggeremo un secolo di Palio". Furono i canarini spezzini Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Manuel De Cola, e Alberto Zignego, timonati da Raffaele Strada e allenati da Lorenzo Grillo, a trionfare fra i Senior nel 2023.

"Ogni gara per le Borgate è importante – afferma Massimo Gianello, presidente del Comitato delle Borgate – perché richiede sempre impegno e ci mette alla prova. Quest’anno l’attenzione è massima visto che l’edizione numero 99 può essere considerata una prova generale del centesimo. Il popolo del Palio è pronto e sicuramente saprà costruire un percorso verso il 2025 di grande valore e partecipazione".

Il 22esimo Trofeo di San Giuseppe si svolgerà con il seguente programma: alle 10,30 la gara della categoria Junior, poi alle 11,15 quella della categoria Femminile, infine alle 12 il clou, con la competizione della categoria Senior. Tornando all’anno passato, anche nella gara femminile non mancarono spunti interessanti: quello più importante lo offrì l’equipaggio delle Grazie formato da Elisa Saglione, Sara Drovandi, Serena Capellini e Martina Schiffini, timonate da Linda Bergaglio e allenate da Giacomo Coluccia, Infine, tra gli Juniores l’equipaggio delle Grazie tagliò per primo il traguardo, salvo poi venire squalificato per l’errata virata alla prima boa, così il successo andò ai cadamoti, con Lorenzo Sommella, Filippo Salvetti, Marco Peghini e Federico Pecunia, timonati da Elisabetta Giunti e allenati da Giuseppe Grieco,

