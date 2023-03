Fiera di San Giuseppe Iniziato il conto alla rovescia Migliarina, visita ai treni storici

Il sole primaverile di questi giorni annuncia nel modo migliore l’arrivo nel finesettimana di quello che per tanti spezzini è l’appuntamento più atteso dell’anno. A partire da domani, venerdì, la fiera di San Giuseppe riempirà la città con i suoi colori e con i suoi profumi, e soprattutto con la sua magia. Tra i tanti eventi previsti a corollario, uno tra i più importanti è sicuramente l’apertura al pubblico -sabato 18 e domenica 19 marzo - del Deposito officina rotabili storici di La Spezia Migliarina. I cancelli dell’impianto, in via Fontevivo 52, si spalancheranno dalle 9 alle 17.30, e i visitatori potranno trascorrere due giornate tra locomotive elettriche d’anteguerra, treni a vapore, plastici ferroviari e tante altre iniziative culturali. Sarà possibile tornare bambini, rendendo un’esperienza reale quella che da piccini si realizzava con la fantasia, quando si trasformava un semplice trenino in miniatura in un mezzo straordinario per compiere viaggi emozionanti. Un giro a bordo di una locomotiva a vapore, il poter toccare con mano le vecchie glorie delle ferrovia dello stato saranno attrazioni imperdibili per tutti gli appassionati ma non mancheranno anche mostre fotografiche ed esposizioni di modellismo al più alto livello. Accanto alla storia e alla cultura, sempre in occasione della festa patronale, un altro evento senza dubbio degno di nota, sarà il concerto della Gosp. La Giovane orchestra spezzina si esibirà venerdì alle 18.30 presso la sede del Terminal Crociere in Largo Fiorillo. Per l’occasione, oltre 60 ragazzi di tutta la provincia si riuniranno per regalare al pubblico un concerto che presenterà un vasto repertorio: dal barocco alla musica popolare e folklorica italiana e spezzina. L’evento, ad ingresso libero, sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Vimal Carlo Gabbiani