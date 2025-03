Fiera di San Giuseppe. Affluenza da record fra le 600 bancarelle. Oggetti per tutti i gusti

Primo assalto di fiera con migliaia di visitatori che si sono dati appuntamento nel percorso colorato di bancarelle, tra occasioni di acquisto e assaggi di prodotti gastronomici tipici dell’occasione e golosità extraregionali. Oggi si replica con orario di apertura degli stand prolungata dalle 8 fino alle 22 tenendo presenti le ordinanze sul divieto di somministrazione degli alcolici mentre domani, giorno del Santo Patrono la fiera sarà aperta dalle 8 alle 20. Quella di mercoledì sarà una giornata ritenuta da “bollino rosso“ nella previsione delle presenze. Per non rischiare di imbottigliarsi alla ricerca del parcheggio sono consigliate le navette dai parcheggi di interscambio nei due principali parcheggi di appoggio a Piazzale Pozzoli palazzetto dello Sport e piazza d’Armi che collegheranno al centro cittadino con bus navetta gratuiti con una frequenza di una corsa ogni 15 minuti nella fascia oraria dalle 6.30 alle 8.30 e di 30 minuti nelle altre fasce orarie del giorno. Sono aperte oltre 600 bancarelle di ogni genere di prodotti e 30 dedicati alle onlus. Tra le curiosità anche la presentazione in piazza Europa da parte del polo culturale e museale dei trasporti autofilotranviari di un filobus storico risalente al 1953. Fino a mercoledì sarà presente anche una tenda di servizio di emergenza-urgenza 118 di Asl5 allestito a Largo Fiorillo con presenza di personale medico e infermieristico per garantire in caso di necessità le manovre di primo soccorso. Nel pomeriggio un anziano non riuscendo a respirare ha avuto un malore ed è stato immediatamente soccorso dagli agenti della polizia municipale. Accompagnato prima nell’atrio di palazzo civico è stato poi trasportato al pronto soccorso.

Massimo Merluzzi