Fiera di beneficenza alla festa patronale

Ultimo giorno, oggi, per partecipare alla tradizionale festa patronale a Rebocco, con un fine importante. Perché oltre ai consueti banchi gastronomici (con sgabei, porchetta e tante specialità, nella foto d’archivio) e fiera di beneficenza, quest’anno l’obiettivo è recuperare la storia riscoprendo la Grotta della Madonna, situata in via Nervesa della Battaglia e chiusa dal lontano 1973. "Un gioiello del quartiere, ormai sconosciuto ai più – spiegano i promotori – rimasto abbandonato e dimenticato per troppo tempo. Proprio in occasione della ricorrenza della Beata Vergine del Carmine, patrona di Rebocco, gli abitanti hanno deciso di sensibilizzare la cittadinanza attraverso una petizione, che potrà essere firmata all’ingresso della nostra festa, accompagnata da un totem informativo riguardante l’antichissima formazione calcarea, le cui forme rimandano a Maria con il Gesù Bambino. L’obiettivo è attirare l’interesse delle istituzioni, non solo locali, per un tesoro già riconosciuto da Sovrintendenza e Ministero della Cultura".