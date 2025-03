Fiera degli acquisti e... dei borseggi. Donna denunciata dalla municipale

La fiera di San Giuseppe è da sempre un’occasione per tutti. Tra le bancarelle di acquisti e degustazioni che hanno portato in città migliaia di visitatori per tutte le tre giornate non sono mancati neppure i borseggiatori. Ieri mattina in passeggiata Morin una donna bosnica di 38 anni è stata colta in flagranza di reato mentre stava rubando la borsa a una commerciante della fiera. La mossa non è sfuggita agli uomini della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale che l’hanno fermata. Dal controllo è risultata avere numerosi precedenti specifici messi a segno anche in città. Infatti a ottobre è stata denunciata per un furto in chiesa e in negozio di ottica. E’ stata denunciata e messa a disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura per le pratiche per l’espulsione. Il fiuto di Elik e Lucifer della Guardia di Finanza ha scoperto in stazione due giovani, uno minorenne, in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale. Tre giornate intense dunque che hanno confermato il grande affetto della città nei riguardi della manifestazione fieristica. "Un evento che fa parte della tradizione spezzina come il Palio – spiega l’assessore al commercio Alberto Giarelli – quindi vissuto con affetto da tutto il territorio. E’ stato un successo commerciale e organizzativo ma non certamente per caso. C’è alle spalle una macchina organizzativa che funziona ed è ben supportata nei controlli e nella gestione del traffico. Da oggi faremo il bilancio anche sentendo le associazioni di categoria per verificare la convivenza tra il commercio cittadino e le bancarelle ma credo il grande movimento sia stato di aiuto per tutte le attività cittadine".

Massimo Merluzzi