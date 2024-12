Fezzanese, un colpo da tre punti. Mariotti affonda il blasonato Siena

SIENA

0

FEZZANESE

1

SIENA: Stacchiotti, Morosi, Achy, Cavallari, Ricchi, Bianchi (71’ Mastalli), Farneti (63’ GiannettI), Pescicani (63’ Di Paola), Masini (71’ Candido), Boccardi (79’ Di Gianni), Galligani. A disp. Giusti, Biancon, Hagbe, Fort. All. Magrini.

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Selimi, D’Alessandro, Giammarresi, Masi, Scieuzo (46’ Cantatore), Bruccini (83’ Beccarelli), Ngom (57’ Mariotti), Lunghi, Loffredo. A disp. Calò, Martera, Campana, Stradini, Giampieri, Sacchelli. All. Ruvo (squalificato) in panchina Leccese.

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme (assistenti Di Curzio di Civitavecchia e Bianchi di Roma 1).

Marcatore: 67’ Mariotti

SIENA - Risultato storico della Fezzanese che espugna per 1-0 il campo del blasonato Siena nella quindicesima giornata del girone E di serie D. Per la compagine del presidente Arnaldo Stradini è il secondo successo consecutivo che la rilancia nella lotta per la salvezza. Grandissima prova collettiva soprattutto sul piano difensivo dei ragazzi di Alberto Ruvo, ieri squalificato e sostituito in panchina dal suo secondo Massimiliano Leccese, che erano privi dell’ex professionista ed ex di turno Cesarini e di Nicolini, Antezza e Del Bello. Padroni di casa che partono forte ed al 9’ sono pericolosi: Galligani crossa per Masini che a centro area calcia di prima intenzione impegnando severamente Pucci. Al 22’ Pescicani manca la deviazione vincente, da buona posizione, su centro di Ricchi. Al 41’ Pucci è bravo su colpo di testa di Masini su cross di Pescicani. Al 49’ provvidenziale respinta di un difensore fezzanoto su tiro di Boccardi servito da Galligani. Poco dopo al 50’ annullato un gol a Boccardi per fuorigioco. Al 59’ sempre Boccardi dal limite calcia di poco a lato. Al 62’ Bruccini ruba palla ad Achy ed il suo conseguente tiro esce fuori di un soffio. Al 67’ il gol partita del neoentrato Mariotti che si libera bene dal limite e con un gran tiro trafigge Stacchiotti. Al 73’ Galligani va via da sinistra ed impegna Pucci. Al 76’ punizione di Candido per Ricchi il cui tiro esce a lato di poco. All’82’ Giannetti di testa mette a lato su cross di Ricchi.

Paolo Gaeta