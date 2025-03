Fezzanese non reagisce e cade a Grosseto. La salvezza adesso è sempre più a rischio

Grosseto 2 Fezzanese 0

GROSSETO: Raffaelli, Addiego Mobilio (70’ Riccobono), Sabelli, Marzierli, Bolcano, Caponi, Macchi, Sacchini (79’ Benucci), Possenti, Senigagliesi (79’ Sabattini), Guerrini (89’ Corallini). A disp. Lampret, Chrysovergis, Nunziati, Dierna, Di Meglio. All. Consonni.

FEZZANESE: Pucci, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro, Salvetti, Benassi (76’ Fiori L.), Beccarelli, Lunghi, Cantatore (61’ Mariotti), Campana (46’ Scieuzo). A disp. Mozzachiodi, Martera, Stradini, Remedi, Giampieri, Ngom. All. Gatti.

Arbitro: Losapio di Molfetta (assistenti Cafisi di Nocera Inferiore e Guerra di Nola).

Marcatori: 28’ Marzierli, 72’ Riccobono

Note: espulso al 66’ Salvetti.

GROSSETO - Troppo forte il Grosseto per una rimaneggiata Fezzanese, era priva di cinque giocatori infortunati e con due acciaccati in panchina, che perde 2-0 nella ventinovesima giornata del girone E di serie D. Per i fezzanoti è la seconda sconfitta consecutiva che li mantiene all’ultimo posto in classifica e la loro situazione si fa sempre più complicata avendo un ritardo di otto punti da Flamina e Sporting Trestina a sole cinque giornate dalla fine della regular season. Mentre i maremmani scavalcano il Siena e si portano al quarto posto col Ghiviborgo. Il match dello ‘Zecchini’ vede i locali subito pericolosi al 2’ con Senigagliesi ma il suo tiro è salvato sulla linea da Masi. Al 5’ Marzierli coglie la traversa di testa. Al 28’ sblocca Marzierli che approfitta di un’incertezza in uscita di Pucci. Al 50’ il neoentrato Scieuzo di testa, su corner di Cantatore, mette di poco fuori. Al 64’ l’ex di turno Addiego Mobilio fallisce una ghiotta occasione. Al 66’ verdi in dieci a causa dell’espulsione di Salvetti per un fallo su Senigagliesi, decisione apparsa troppo severa. Al 72’ il raddoppio dell’appena entrato Riccobono. All’86’ annullato un gol a Marzierli per fuorigioco.

Paolo Gaeta