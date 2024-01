Fezzanese-Lavagnese non solo derby. In palio punti pesanti per la salvezza

La Fezzanese vuole iniziare il 2024 con una vittoria. Infatti oggi pomeriggio alle 14.30 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la compagine di Cristiano Rolla affronta la Lavagnese in un sentito derby ligure nella ventesima e prima giornata di ritorno del girone A di serie D. In casa verde c’è l’obbligo di vincere trattandosi di un fondamentale scontro diretto per la salvezza. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara D’Ambrosio Giordano di Collegno con assistenti Sanna di Cagliari e Casula di Carbonia. Fezzanoti attualmente all’undicesima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio dalla zona play-out e con cinque sui lavagnesi. Distanze minime che spiegano l’importanza della gara odierna il cui risultato influirà sul futuro delle due squadre. Nella gara d’andata al ‘Riboli’ di Lavagna il match si chiuse sul 2-2 in uno scontro che si annuncia pertanto equilibrato e combattuto. Verdi che arrivano a questo decisivo confronto dopo due sconfitte consecutive che hanno rallentato la loro marcia nelle ultime giornate del girone d’andata anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la squadra. A tal proposito la sosta dovuta alle festività è stata molto utile per i ragazzi di Cristiano Rolla per ricaricare le pile e recuperare qualcuno dei giocatori assenti nell’ordine gli infortunati Salvalaggio e Selimi, l’influenzato Santeramo e lo squalificato Del Bello che ha finito di scontare il provvedimento subito. Assenze importanti in quanto sono quattro titolari che in questo girone di ritorno daranno un contributo decisivo per raggiungere la salvezza. Proprio nell’ultimo giorno di mercato la la Fezzanese ha inoltre perso un giocatore in quanto (un po’ a sorpresa) il difensore classe 1997 Alessandro Terminello si è trasferito al Ceparana in Prima categoria.

Il mister Cristiano Rolla traccia un bilancio della situazione e guarda avanti. "Con il girone di ritorno inizia un nuovo campionato e tutto quello di buono fatto nella prima parte deve essere dimenticato. La squadra durante la sosta natalizia ha lavorato con grande intensità, consapevole che ogni partita sarà una vera e propria battaglia. La sosta ci ha regalato il ritorno di giocatori importanti che sicuramente daranno un contributo importante per il raggiungimento dei nostri obiettivi. La Lavagnese? E’ una buona squadra composta da elementi di esperienza e giocatori di qualità sicuramente rafforzata dal mercato di dicembre". Le altre partite delle giornata sono: Alba-Gozzano, Albenga-Borgosesia, Asti-Vado, Chieri-Pinerolo, Città di Varese-Bra, Ligorna-Vogherese, Pontdonnaz-Derthona, Sanremese-Chisola, Ticino-Alcione Milano.

Paolo Gaeta