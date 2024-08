Fezzanese già in palla. L’esordio al Luperi

La Fezzanese riparte dal girone E della serie D di calcio. Raggruppamento composto da diciotto squadre: dodici toscane (Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, Sangiovannese, San Donato Tavarnelle, Seravezza Pozzi, Siena e Terranuova Traiana), tre umbre (Foligno, Orvietana e Sporting Club Trestina) e due laziali (Flaminia e Ostia Mare Lido). Il campionato che si svilupperà in trentaquattro giornate inizierà l’8 settembre e si concluderà il 4 maggio. Vi saranno soltanto due turni infrasettimanali il 23 ottobre ed il 17 aprile, anche le soste saranno soltanto due quella classica per le festività natalizie, dal 23 dicembre al 4 gennaio, ed un’altra prevista dal 10 al 22 marzo per dare spazio agli impegni della Viareggio Cup. Fezzanoti che anche quest’anno giocheranno le gare casalinghe al "Miro Luperi" di Sarzana e proprio allo stadio faranno il loro esordio nella prima giornata quando affronteranno il Seravezza. Prima trasferta a Poggibonsi. Grande interesse nella terza giornata la sfida con il blasonato Livorno. Quarta giornata in casa della Terranuova Traiana. Quinta al Luperi con il Figline. Sesta giornata in trasferta con la Sangiovannese. Settima al Luperi con il Follonica Gavorrano. Nell’ottava giornata vi sarà il primo turno infrasettimanale a Foligno. Nona al Luperi con il Flaminia. Decima giornata sul campo dello Sporting Club Trestina. Undicesima giornata prevista ad Ostia Mare Lido. Dodicesima al Luperi con il Grosseto. Tredicesima giornata prevista a Montevarchi. Quattordicesima giornata al Luperi con il San Donato Tavarnelle. Quindicesima giornata sul campo del Siena. Sedicesima giornata al Luperi con l’Orvietana. Diciassettesima giornata ed ultima d’andata sul campo del Ghiviborgo. "Un girone impegnativo – ha commentato il tecnico Cristiano Rolla – che deve rappresentare un ulteriore stimolo e un motivo di orgoglio. Ho sensazioni positive".

Paolo Gaeta