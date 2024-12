Fezzanese alla prova Siena. E l’obiettivo è la riscossa

Trasferta di prestigio per la Fezzanese che questo pomeriggio alle ore 14.30 sarà di scena sul campo del blasonato Siena, squadra che ha militato nei professionisti compresa la serie A, nella quindicesima giornata del girone E di serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Martina Molinaro di Lamezia Terme con assistenti Di Curzio di Civitavecchia e Bianchi di Roma 1. La compagine del presidente Arnaldo Stradini cercherà di conseguire un risultato positivo per continuare la sua mini serie positiva avendo conquistato quattro punti nelle ultime due giornate. Proprio domenica scorsa i fezzanoti, battendo 2-1 a Seravezza il San Donato Tavarnelle, sono tornati al successo dopo un’attesa di quasi due mesi che li ha rilanciati nella lotta alla salvezza ed è da lì che vogliono ripartire per tentare una difficile rimonta che visto che mancano ancora numerose partite alla fine del campionato è ancora possibile. Verdi che attualmente sono all’ultimo posto in classifica a cinque punti dal Flaminia, a sei da Terranuova Traiana e San Donato Tavarnelle ed a sette dallo Sporting Trestina. Pertanto se riusciranno ad avere continuità di risultati migliorando la fase difensiva potranno rientrare in zona play-out. La squadra non sarà guidata dalla panchina da mister Alberto Ruvo squalificato per quattro giornate e sostituito daMassimiliano Leccese che ha presentato la sfida odierna. "Incontrare una società con grande tradizione e con un pubblico caloroso come il Siena è di grande stimolo. Stiamo lavorando con tanta intensità e determinazione, un ulteriore risultato positivo dopo domenica scorsa sarebbe il giusto premio per i sacrifici che stanno facendo, oltre che per la società". Intanto l’attaccante Smecca si separa consensualmente dalla Fezzanese. Sono assenti giocatori importanti infortunati come l’ex professionista ed ex di turno Cesarini e Nicolini, Selimi e Loffredo. Paolo Gaeta