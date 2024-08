’Festival FraleMura’, si parte. Fra stereotipi e luoghi comuni. Il gran finale con Gioele Dix

Nel magico borgo medievale di Framura, tre giorni di eventi ad entrata libera, tra orti, cortili e piazzette a picco sul mare. Dopo il grande successo dello scorso anno torna ‘FraleMura Festival’, l’evento alla sesta edizione, ideato e diretto da Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, uno degli appuntamenti del cartellone estivo del Comune di Framura, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘Tutta un’altra musica – TamTam’. Il focus di quest’anno, da stasera alle 19.30 a lunedì (ultimo evento con inizio alle 21) è ‘Stereotipi. Viaggio tra luoghi comuni e non’, l’occasione per riflettere sui tanti pregiudizi che consciamente o meno abitano dentro di noi. A parlarne nel Teatro Antica Corte di Casella le irripetibili interviste-spettacolo condotte da Livia Grossi: dal popolare comico-musicista toscano Sergio Sgrilli all’attrice Laura Pozone protagonista della serata ‘Donne che se la ridono’, ironico percorso a ostacoli tra aspettative e diritti mancati. A inizio serata la regista Laura Sicignano legge alcune pagine del suo libro ‘La lingua bruciata.N.Y1911’ sulla tragedia della fabbrica newyorkese.

Il gran finale è con l’attesissimo attore Gioele Dix, qui con un ironico viaggio nella letteratura del 900 tra una poesia e uno sketch che parla di oggi. Sul tema ‘Stereotipi’ anche il talk ‘Quelle che se la cercano’ con Barbara Biscotti, docente universitaria e l’autrice Valeria Russo e il giorno dopo ‘Un prete fuori dalle righe’, l’incontro con don Giulio Mignani, ex parroco di Framura e Bonassola espulso per le sue posizioni in tema diritti civili; coordina il talk Livia Grossi. Ogni sera nella piazzetta di Setta, gli aperitivi musicali con Raffaele Kohler, Camilla Barbarito, Fabio Giorgy, Fabio Marconi, Alberto Turra e Lucio Sagone, gli amati ‘pifferai magici’ che dopo il concerto accompagnano il pubblico tra stelle e lumini lungo la suggestiva ‘strada degli orti’. La meta è il Teatro Antica Corte di Casella, la suggestiva Agorà dove tra interviste-spettacolo, reading e interventi teatrali, il pubblico potrà conoscere artisti e ospiti. "Un festival che crea comunità il ‘Fralemura Festival’, che vuole essere un reale momento d’incontro tra artisti, aficionados, turisti e comunità locale – afferma Livia Grossi – . Qui gli artisti non si ‘esibiscono’, ma s’incontrano con il pubblico".

Marco Magi