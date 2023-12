Feste di Natale. Stop ai cantieri sulle autostrade

Prende il via il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in vista delle festività natalizie e di fine anno. Il tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture ha delineato una calendarizzazione volta a ridurre chiusure e cambi di carreggiata fino all’8 gennaio, in modo da favorire gli spostamenti. Per quanto riguarda i tratti autostradali gestiti da Aspi, fino al 7 gennaio la maggior parte dei cantieri sarà rimossa nei weekend. Faranno eccezione lo scambio di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante sull’A12 e il cantiere in prossimità della galleria Manfreida sull’A26. Lunedì 11 dicembre inizieranno i lavori sulla rampa di accesso all’autostrada di Nervi, con chiusura della corsia direzione Livorno fino al 5 febbraio.