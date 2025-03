Festa in maschera al Birrificio

Nuova tappa del percorso legato alla centesima edizione del Palio del Golfo, stasera, a partire dalle 18, al Birrificio del Golfo in via delle Fornaci. Durante l’appuntamento, così come nelle scorse tappe, si terrà la presentazione della nuova birra ‘Le Grazie’ (un’American Ipa dalle tonalità ambrate, con aromi intensi di frutta tropicale, resine e agrumi), dedicata alla borgata marinara omonima, che fa parte della serie di birre one shot create per la disfida remiera, in occasione dell’importante anniversario. Dopo la proposta da bere, la serata proseguirà con una festa in maschera. Dalle 20 si esibiranno i Grooviera, seguiti dal dj set di Radio Barbona, mentre durante la festa, verranno premiate le tre maschere più originali. "L’evento – dicono dal Birrificio – rappresenta un’opportunità per conoscere meglio la tradizione della borgata marinara, degustare una nuova birra artigianale e partecipare a una serata di intrattenimento e musica".