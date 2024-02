Festa di Carnevale al Don Bosco

Grande festa di Carnevale oggi, a partire dalle 17, all’oratorio salesiano del Don Bosco, per tutti i bambini del quartiere. Nell’ambito della festa, gli allievi del corso di pasticceria coordinati dal docente Marcello Russo, ospitato nelle cucine dell’oratorio e organizzato dall’agenzia formativa Is.For.Coop La Spezia, prepareranno e offriranno ai piccoli partecipanti il dolce tipico del Carnevale, ‘Le chiacchiere’. "L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce nell’ambito di una collaborazione improntata all’attenzione verso i giovani e alla loro formazione, progetti a cui Is.For.Coop è da sempre attenta, trovando nell’oratorio salesiano un interlocutore che da sempre si pone come centro di aggregazione in ascolto ai bisogni del tessuto sociale e disponibile a qualsiasi proposta derivante dall’esterno". Giochi in cortile, spettacolo dei burattini, pentolaccia e a seguire cena in stile pub, per grandi e piccoli. Info: 349 6170164.