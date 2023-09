Festa del teatro. Agli ’Evasi’ il premio Fitalia

La Compagnia degli Evasi ha ricevuto il Premio Nazionale Fitalia alla festa nazionale del teatro italiano non professionista che si è tenuta nei giorni scorsi a Forlì. Il gruppo castelnovese conferma dunque il livello di preparazione la qualità dei protagonisti di vent’anni di attività in giro per l’Italia. Con il riconoscimento ricevuto al teatro "Giovanni Testori" di Forlì nella serata condotta da Andrea Vasumi e Enrico Zambianchi la Compagnia degli Evasi ha messo in bacheca il sessantesimo premio. Ad ottenere il prestigioso titolo nazionale è stato lo spettacolo "Penelope, l’eredità delle donne" scritto da Marco Balma e diretto da Vanessa Leonini che ha ritirato il premio a nome dell’intero cast formato da Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Lucia Carrieri, Sabrina Battaglini, Monica Moro.

Vent’anni di attività e 60 premi ai quali di devono aggiungere decine di premi assegnati agli attori e ai registi. Sul palco delle premiazioni Vanessa Leonini ha voluto ringraziare la Fita Nazionale Roma e il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per la dedizione e la passione con cui ha organizzato tutta la manifestazione, in collaborazione con il Teatro delle Forchette e con il Patrocinio del Comune di Forlì, della Fabbrica delle Candele e di FOemozioni.