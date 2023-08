Ferragosto fa il botto C’è il ’tutto esaurito’ dalle spiagge ai sentieri "Più stranieri che italiani"

di Massimo Merluzzi

Posti in piedi e lunghe code per i turisti, insomma un classico che è indice di apprezzamento delle bellezze del nostro territorio. Dalle Cinque Terre a Marinella è stato un Ferragosto davvero da tutto esaurito grazie anche al ’trampolino’ del fine settimana che ha prolungato, oppure anticipato, l’arrivo nelle località di vacanza della riviera spezzina. La previsioni era buone e si sono confermate dal continuo via vai sulle spiagge, scogliere, sentieri, paesi oltre ovviamente a riempire le strutture ricettive e i ristoranti. I turisti stranieri hanno superato di gran lunga gli italiani frenati, anche, dai significativi rincari che non sono passati inosservati.

"C’è stata indubbiamente una flessione – spiega Angelo Matellini direttore di Cna – da parte del mercato italiano ed era comunque in parte prevedibile mentre gli stranieri non hanno certamente fatto mancare il proprio supporto confermando le prenotazioni già avviate da mesi. Sono arrivati da tutto il Mondo e le impressioni che abbiamo raccolto, come già era successo nelle scorse settimane, sono buone. Hanno lavorato sia le strutture ricettive che bar e ristoranti quindi sicuramente è stato un ponte ferragostano di buonissimo livello". Le mete più ambite sono state ovviamente la Cinque Terre sia per la sentieristica che per il mare e l’immancabile passeggiata nei suggestivi borghi ma hanno fatto il pieno anche Levanto, Portovenere e Lerici. Il rientro alla normalità dei parametri dell’acqua ha agevolato i tuffi sul litorale da Fiumaretta fino a Marinella che hanno registrato il pienone non solo degli stagionali. Non solo spiagge però in Val di Magra, ma anche passeggiate in collina e nei sentieri all’interno del Parco di Montemarcello Magra Vara. Per preparare l’arrivo dei cammninatori sono state vigilie di intenso lavoro da parte dei volontari dell’Asd Trail Running Ameglia che hanno ripulito nei giorni scorsi i sentieri numero 424 che porta a Zanego e il 414 che conduce a Lizzano.

Una bella ’ramazzata’ alla vegetazione e rimozione dei rifiuti che ha consentito agli ’ospiti’ di apprezzare le bellezze dell’area protetta. Una bella boccata d’aria fresca tra le cascatelle di Molino del Piano a Castelnuovo Magra ache in questo caso recuperate dalla pazienza e grande passione per la natura dai volontari. Nonostante le temperature davvero notevoli anche l’anfiteatro e la zona archeologica di Luni sono state mete molto gradite. All’anfiteatro romano si sono registrati nella giornata di Ferragosto quasi 100 ingressi. Tanti turisti hanno comportato un dispiegamento di forze dell’ordine soprattutto nelle zone della rivera tanto che la Polfer della Spezia oltre a monitorare la situazione ha applicato 5 ordini di allontanamento a cittadine di nazionalità romena che non avevano titolo di intrattenersi sui convogli e all’interno delle aree ferroviarie.