Felettino, si parte ad aprile. La sfida più importante del nuovo direttore Asl

Appena arrivata si trova subito davanti la sfida più importate per l’Asl spezzina dal punto di vista delle infrastrutture. Pamela Morelli, 50 anni lombarda, nelle vesti di neo direttore sanitario Asl5 seguirà passo passo la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino, megaprogetto atteso da tanti anni (e già al centro di polemiche al vetriolo) che a breve vedrà iniziare i lavori. Quando? Ad aprile, come sottolineato ieri dal direttore generale Asl5 Paolo Cavagnaro nel corso della presentazione ufficiale del nuovo direttore sanitario. "Per quella data dovrebbe essere tutto ok per il via ai lavori" ha detto Cavagnaro, spiegando poi come si è arrivati alla nomina di Morelli. "Ho fatto numerosi colloqui con altri candidati. Ho poi scelto lei per questo ruolo fondamentale, perchè ha un profilo professionale adatto alle nostre necessità in vista dell’importante sfida della costruzione del nuovo Felettino, diventato indispensabile per la nostra Asl dal punto di vista strutturale". Morelli arriva a Spezia con "un curriculum importante nell’ambito della direzione ospedaliera in Lombardia, Piemonte e Liguria, è alla prima esperienza da direttore sanitario e sono certo che sarà all’altezza del ruolo".

Da Cavagnaro poi i ringraziamento alla "dottoressa Franca Martelli, andata in pensione, chiamata a gestire in questi anni la difficile situazione legata alla pandemia Covid. E ringrazio il dottor Giorgio Ferrari che, assumendo le funzioni di direttore sanitario, ha messo a disposizione dell’azienda la sua preziosa esperienza in questo momento di passaggio". Da parte sua Pamela Morelli si è detta "onorata dell’incarico e soprattutto di lavorare in questa direzione che so essere unita e pronta a non tirarsi mai indietro davanti alle difficoltà – ha detto – esattamente come me. Gli ospedali sono la mia casa, sono nata e cresciuta in nosocomi di medie e grandi dimensioni, per questo non mi spaventa il lavoro che mi attende che prevede, tra l’altro, la sfida professionalmente appassionante di costruire un nuovo ospedale". Già ieri pomeriggio Morelli ha incontrato i capi di dipartimento per una prima presa di contatto. Laureata in Medicina e chirurgia alluniversità di Milano e specializzata in Igiene e medicina preventiva all’Università di Genova, Morelli ha iniziato la sua carriera all’Istituto ortopedico ’Galeazzi’ di Milano, dove ha ricoperto il ruolo di vicedirettore sanitario, successivamente ha lavorato come dirigente medico nella direzione medica degli ospedali di Novi Ligure e Tortona dell’Asl di Alessandria, quindi a Susa e Rivoli (Torino). Dopo dopo un periodo come responsabile di Villa Scassi (Genova) e il ritorno alla direzione dell’ospedale di Rivoli, dal 2023 ha ricoperto l’incarico di coordinatore dei presidi ospedalieri di Asl Torino3. E ora l’Asl 5 di Spezia, con all’orizzonte la costruzione del nuovo Felettino.

Claudio Masseglia

Nella foto: Pamela Morelli e Paolo Cavagnaro