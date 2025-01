Felettino, partiti gli scavi. Camion e ruspe all’opera. Ma preoccupa la viabilità

Finalmente si scava. Al Felettino, il cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale prende forma, con i primi colpi di ruspa per andare a sbancare il terreno e predisporlo per la posa delle fondamenta del nuovo nosocomio. L’attività della Guerrato, società vincitrice dell’appalto integrato, entra nel vivo. Quelle di sbancamento saranno operazioni destinate a durare alcuni mesi: lavorazioni che, nei periodi di massimo sforzo, comporteranno la movimentazione di un notevole numero di mezzi d’opera, un via vai continuo di camion che movimenterà carichi di terra per condurli nei siti autorizzati allo smaltimento, che interesserà anche le strade della città.

"Quelle avviate sono le operazioni di scavo che dureranno diversi mesi, fondamentali per procedere poi con la costruzione del nuovo Felettino – spiega l’assessore alla nuova Edilizia ospedaliera, Giacomo Raul Giampedrone –. Stiamo entrando nel vivo dei lavori, con le attività di sbancamento che consentiranno poi di procedere con il piano di posa delle fondamenta e il getto del ‘magrone’ in cemento".

"Il neo commissario del Felettino, Fabrizio Cardone, sta seguendo giornalmente con grande attenzione l’andamento del cantiere, che vedrà fino a un massimo di quaranta viaggi al giorno dei camion nelle fasi di picco delle lavorazioni. Cercheremo di limitare i possibili disagi legati al passaggio dei camion nelle aree vicine – continua l’assessore regionale – ma siamo tutti consapevoli che la movimentazione delle terre da scavo è sinonimo di piena operatività delle ditte e che certamente non possiamo perdere neanche un giorno sui tempi previsti per restituire agli spezzini l’ospedale che attendono da tanti anni".

La consegna dei lavori è stata effettuata nell’ultima decade dello scorso mese di dicembre: da allora, è scattato il count-down lungo 850 giorni, ovveri quelli che dovrebbero separare – il condizionale è d’obbligo alla luce delle tante vicissutini che ha attraversato la realizzazione di quest’opera – gli spezzini dal nuovo ospedale. I lavori da contratto dovrebbero durare, salvo imprevisti, fino all’aprile del 2027, con l’ospedale operativo entro il 2028.

mat.mar.