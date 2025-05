Spigas apre a nuove assunzioni: "Il lavoro è benessere e famiglia"

L’attenzione alla sfera privata di dipendenti e collaboratori rappresenta una prerogativa di Spigas Clienti. Passando dal piano Welfare al Family Day la politica aziendale del gruppo Canarbino si è concentrata sul benessere del lavoratore, parte integrante del processo di crescita e sviluppo. Un gruppo che conta 700 tra dipendenti ma continua la sua ascesa prevedendo un nuovo incremento di organico. Già nel corso del 2025 si sono infatti registrati 65 nuovi ingressi in azienda.

Quali sono i profili che cercate?

"L’obiettivo è attrarre talenti – spiega spiega Lucia Garfagnini responsabile risorse umane del gruppo – e farli entrare nel gruppo".

L’attenzione agli aspetti extra lavorativi da cosa nasce?

"La cura dei rapporti non soltanto con i dipendenti ma con la famiglia è un nostro tratto distintivo. Prestiamo la massima attenzione alle tappe più importanti della vita non soltanto professionale ma anche personale dei lavoratori".

Il gruppo è tra i promotori dei Family Day. In cosa consistono?

"Li organizziamo almeno due volte all’anno, prima di Natale e in estate. Un momento importante che nella zona è allestito al complesso Terre di Luni. Vedere insieme le famiglie è un momento estremamente importante".

Una filosofia che paga in termini di risultati?

"Siamo tra i primi dieci operatori del mercato energetico italiano. Un ambiente di lavoro sereno che faccia stare bene è fondamentale" .

Il piano Welfare in che cosa consiste?

"Abbiamo iniziato questo percorso 15 anni fa che che va oltre i semplici benefit aziendali e si distingue per le innovazioni sul potere di acquisto dei propri collaboratori e per le agevolazioni all’accesso a servizi fondamentali. Tra i punti cardine del piano, infatti, spiccano le misure di sostegno economico che guardano non solo al singolo lavoratore, ma anche al suo nucleo familiare".

Oltre 700 dipendenti e collaboratori in tutta Italia ma un rapporto che resta comunque forte con il territorio?

"Più della metà dei nostri dipendenti vertono tra Liguria e Toscana. Un aspetto importante è rappresentanto dalla percentuale femminile che supera il 65%".

L’ampliamento dell’organico è indice del successo in un settore strategico come quello energetico ?

"E’ la prova concreta della capacità di creare valore e offrire prospettive di sviluppo a chi sceglie di lavorare con noi".

Quali sono i numeri della crescita?

"Per il 2025 sono già diverse le posizioni aperte e si andranno a sommare agli oltre 700 dipendenti e collaboratori che fanno parte del Gruppo Canarbino, molti dei quali inseriti proprio nell’headquarter di Sarzana. Solo nel 2024 le assunzioni di personale hanno registrato un incremento del 35% rispetto al 2023 e nel primo quarter di quest’anno sono già più di 60 gli ingressi in azienda".

La ricerca di personale a chi è rivolta?

"Tra i profili più ricercati ci sono figure commerciali, operatori contact center, sviluppatori software e ingegneri gestionali.

E comunque a chi desidera intraprendere una carriera nel settore energia er far parte di Spigas Clienti e del Gruppo Canarbino".

Massimo Merluzzi