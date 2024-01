Farmacista, custode e addetti alle pulizie

Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 FARMACISTA Farmacia del Tigullio orientale ricerca una risorsa con esperienza o un candidato neolaureato da formare che abbia conseguito la laurea in farmacia. Discreta conoscenza della lingua inglese. Il contratto di lavoro prevede un part time da concordare compreso il sabato e la domenica concordando il giorno di riposo con l’azienda, a tempo determinato da marzo a ottobre. Zona Deiva Marina. Offerta 52479

1 ADDETTO PULIZIE Gestore di affittacamere e case vacanza ricerca addetto alle pulizie. Tutti gli appartamenti sono ubicati in Riomaggiore nello stesso stabile e la biancheria per i cambi è in sede, non si richiede pertanto alcun tipo di trasporto. Richiesta esperienza anche minima. Tempo determinato stagionale di 7/8 mesi a partire da marzo, part time di 20 ore settimanali da svolgersi da metà mattina all’ora di pranzo. Offerta 52466

1 CUSTODE Il Collocamento Mirato della Spezia ricerca per un’azienda con sede sul territorio un portiere addetto alla custodia, sorveglianza, controllo degli accessi, reception, front desk. La risorsa dovrà occuparsi del centralino. Sede di lavoro Spezia/Massa. Si richiedono competenze informatiche di base, la patente B. Tempo determinato full time. Indispensabile l’appartenenza alle categorie protette. Offerta 52457

1 IMPIEGATO Tempo indeterminato full time. Età 25-50 anni, orario 9-12 e 15-19, sabato 8-12. Preferibile esperienza. Zona di lavoro Sarzana. Mansioni: gestione contabilità d’ufficio. Disponibilità a spostamenti su altre sedi. Conoscenze informatiche, inglese, patente. Offerta 52427