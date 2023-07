Farmaci e spesa a casa A Sarzana con ’Gulliver’

Caldo opprimente e afa, scandiscono in questa prima metà di luglio, da mattina a sera, anche la quotidianità di chi viva o lavori a Sarzana. Sono molte le persone che nel tardo pomeriggio si incontrano sulle panchine o nei dehors del centro, a caccia di un "boccata d’aria" se non fresca almeno non bollente, tra loro anche molti anziani, soli o in compagnia dell’amato quattro zampe. Anziani e persone fragili presenti sul territorio comunale alle prese con i disagi derivanti dal caldo torrido e dalle ondate di calore, possono contattare il numero verde di assistenza "informAnziani" predisposto da Regione Liguria: 800.593.235, attivo dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana. Chiamando il numero verde sarà possibile accedere al progetto "Custodi Sociali" e richiedere, per chi ne abbia necessità la consegna di farmaci o della spesa a domicilio. Il servizio è reso possibile sul territorio di Sarzana grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Gulliver.

Chi si trovasse in condizioni di disagio o difficoltà potrà inoltre rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Sarzana contattando i numeri 0187 614456 oppure 0187 614451. "La rete - dichiara l’assessore ai servizi sociali Sara Viola- si rivela ancora una volta fondamentale nella gestione delle situazioni di rischio. Unendo le forze, grazie anche a soggetti privati e a cooperative, il nostro Comune, coadiuvato da Regione, Asl e distretto, riesce a dare una risposta immediata e certa alle situazioni più difficili, come le ondate di calore che si stanno verificando e che ci accompagneranno per qualche settimana".

Chi abbia necessità di godere di uno spazio di refrigerio, ma anche di socialità potrà infine trovarlo nei locali del nuovo spazio Barontini di via Ronzano. All’interno del centro, infatti, è stato attivato un punto dove poter trovare sollievo dalla calura estiva e di ristoro. Dove potersi rilassare nei locali interni o all’ombra degli alberi del parco. A disposizione di chi ne abbia necessità anche acqua e frutta fresca.

Maria Cristina Sabatini