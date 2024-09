Fallou Sarr costretto al fermo per infortunio. In campo a Cremona il portiere Stefano Gori

Doveva essere la partita di Mouhamadou Fallou Sarr, sarà quella di Stefano Gori. Cremonese-Spezia, in programma sabato allo stadio ‘Zini’, non vedrà il ritorno nello stadio lombardo del portiere Sarr, ingaggiato lo scorso 25 luglio dal club aquilotto proprio dalla Cremonese. Un portiere sul quale il club grigiorosso aveva puntato tantissimo, la scorsa stagione, per tentare la scalata alla Serie A, al punto che mister Ballardini prima e Stroppa poi lo arruolarono titolare inamovibile. Dodici le partite disputate ad ottimi livelli da Fallou con la maglia grigiorossa, poi la sfortuna di un grave infortunio al legamento crociato, proprio dopo il match contro lo Spezia, che lo mise fuori gioco per l’intero campionato. Sarr, con il suo carattere tenace, si è però rimesso in gioco con più forza di prima, tentando il rilancio con lo Spezia. L’area tecnica aquilotta ha fiutato l’affare e lo ha acquisito in prestito con obbligo di riscatto in estate, prevedendo per lui un ruolo da titolare. Il resto è storia recente, con il senegalese a ergersi a protagonista nelle prime quattro partite di campionato - straordinaria la parata a Cosenza - e a conquistare tutti per la sua intraprendenza nelle uscite, il suo coraggio, la sua semplicità nei comportamenti. Salvo poi dover alzare nuovamente bandiera bianca a seguito di un altro grave infortunio (frattura diafisaria dell’omero sinistro) che ne determinerà il fermo per tre mesi.

A sostituire il portierone di Kaolack, sarà il bresciano Stefano Gori, arrivato in prestito dalla Juve, sulle cui qualità giura mister D’Angelo che lo ha già allenato al Pisa. "Vengo da un anno senza partite - ha dichiarato l’estremo difensore lombardo - ma non credo di avere problemi perché faccio il portiere da molto tempo e le misure della porta sono sempre le stesse". Gori dovrebbe vincere la concorrenza con il promettente Diego Mascardi, classe 2006. Presupponendo l’adozione del sistema di gioco 3-5-2, davanti a Gori giocheranno Wisnieswki, Hristov e Bertola, con Mateju e Aurelio (in corso d’opera è pronto Reca) da ‘quinti’. Al centro della mediana è scontato l’impiego di Salvatore Esposito, supportato ai lati da Cassata (in alternativa a Nagy) e Bandinelli. In attacco D’Angelo dovrebbe ripartire da Soleri e Di Serio, tenendo presente che Pio Esposito avrà pochi giorni di allenamento essendo in Nazionale, mentre Colak e Falcinelli potrebbero entrare a gara in corso. Saranno assenti gli infortunati Crespi, Sarr, Kouda e Elia. Nelle fila della Cremonese mancherà lo squalificato Lochoshvili. L’ex aquilotto Okereke è passato in prestito al Gaziantep in Turchia. Gli Aquilotti saranno sostenuti da un migliaio di tifosi, oltre 500 i biglietti già venduti.