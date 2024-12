Fabrizio Cardone nominato commissario per l'ospedale del Felettino in Liguria

E’ Fabrizio Cardone il commissario straordinario individuato per seguire i lavori di costruzione del nuovo ospedale del Felettino. Dopo la verifica del Rina Cheak che ha ufficialmente dato il via libera al progetto presentato da Guerrato superando così la fase più delicata dell’iter propedeutico all’apertura del cantiere l’assessore con delega alla nuova edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone aveva richiesto proprio la figura di un commissario straordinario al quale assegnare il compito di seguire in maniera dedicato la costruzione dell’ospedale. La scelta è caduta su Fabrizio Cardone, classe 1971 ingegnere, dal 2020 dirigente area nuove opere della struttura territoriale Liguria di Anas, membro del collegio consultivo tecnico e responsabile del procedimento di interventi di manutenzione programmata della struttura territoriale Liguria. Una figura ritenuta necessaria per recuperare il ritardo dovuto alla procedura di verifica del progetto e rispettare le tempistiche di realizzazione dell’opera nel termine degli 850 giorni previsti dalla data di apertura del cantiere.

"Abbiamo superato la fase più complessa del progetto esecutivo – dichiara l’assessore alla nuova edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone – grazie anche al supporto costante di Ire che ha contribuito in modo importante a superare le difficoltà lungo il percorso rispetto alle osservazioni presentate e le integrazioni richieste. L’imminente step è l’approvazione anche da parte di Asl5, così da poter aprire ufficialmente il cantiere. In questo modo ci sarà piena continuità con le attività preliminari già avviate di pulizia e preparazione delle aree.

Ieri Regione Liguria ha dato il via libera alla nomina dei commissari per la realizzazione dei nuovi ospedali in Liguria. "Lavorerò a stretto contatto con i commissari – ha proseguito Giampedrone – ciascuno dei quali ha di fronte situazioni diverse. Il progetto in fase più avanzata è quello nuovo Felettino, per cui il Rina Check ha appena validato l’esecutivo e Asl5 sta firmando proprio in queste ore la delibera che consentirà a stretto giro l’avvio ufficiale del cantiere.

Il commissario Fabrizio Cardone dovrà esercitare un’attività di impulso e coordinamento tra Regione Liguria, Asl5, Ire, il concessionario Guerrato spa e Cassa Depositi e Prestiti. Avrà inoltre il compito di monitorare costantemente lo stato di avanzamento dell’opera e a coordinare sia le azioni con il concessionario in merito alle diverse fasi del procedimento di esecuzione dell’opera sia le attività di esecuzione del contratto in capo a Ire". Il presidente Marco Bucci ha espresso soddisfazione per le nomine. "E’ una delle promesse chiave contenute nel patto con i liguri – ha spiegato – con questo passaggio facciamo in modo che le strutture tanto attese dai liguri siano seguite costantemente da figure qualificate in grado di intervenire in ogni fase con prontezza. Con l’imminente avvio dei lavori al Felettino a seguito della validazione ottenuta dal Rina, questo è un nuovo passo fondamentale del percorso che innalzerà l’offerta sanitaria della nostra regione".

Massimo Merluzzi