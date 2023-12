’Ex-sistere’. Raot allo Shake

Raot - Rete anti omofobia e transfobia torna stasera, dalle 22 alle 4 allo Shake Club con ‘EX-sistere’: una serata di divertimento e riflessione sul corpo come mezzo politico, come strumento principale di rottura degli stereotipi. Durante la serata saranno presenti le persone coinvolte per le fotografie: la scrittrice e trans drag performer milanese Daphne Bohémien, l’attivista e dissidente del gender Isabella Borrelli, Leone Orvieto anche lui attivista e ancora tre performer e drag queen del gruppo livornese Haus of Sitrì, Lalique Chouette, Christine La Croix, Robyn Folie, che da anni fondono nel loro lavoro impegno politico, sociale e divertimento, e Valentina Bianchini, presidente di Raot (con un dj set fino a tarda notte). Attraverso la mostra fotografica omonima di Marta Sampietro l’evento vuole raccontare il loro EX-sistere, il loro stare fuori nel mondo, come atto di affermazione della propria identità.