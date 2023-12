Ex fidanzata perseguitata, divieto di avvicinamento per un 50enne

La Spezia, 29 dicembre 2023 - I carabinieri della Compagnia della Spezia negli ultimi giorni di fine anno, contano una decina di casi, tra la città della Spezia e la provincia, di 'codice rosso' risolti con l’emissione di misure cautelari del divieto di avvicinamento a carico dei maltrattatori.

Le richieste di aiuto giungono incessanti, la rapidità di intervento e il rapporto istantaneo con la magistratura diventano elementi imprescindibili per contrastare le gravissime situazioni originate dalla violenza di genere.

Le dinamiche, purtroppo sono sempre molto simili fra loro ma è sempre più fondamentale il rapporto tra la vittima e i militari dell’Arma. Come accaduto in un ultimo caso a Sesta Godano dove la vittima, intimorita, che fino a qualche giorno fa aveva vissuto un dramma personale, ha finalmente trovato un interlocutore con cui dialogare: i carabinieri della Stazione di Sesta Godano che hanno prontamente notificato il divieto di avvicinamento a un cinquantenne del luogo autore del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

marco magi