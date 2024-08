Ex aquilotti in maglia verde. Pronti Campana e Loffredo

La Fezzanese ha ingaggiato cinque giocatori nuovi. Nell’ordine due giovani, classe 2005, dallo Spezia calcio. Precisamente il centrocampista Alessandro Campana ed il difensore Aldo Loffredo. "Sono felice di essere arrivato alla Fezzanese : dice Campana – dopo due anni che il club mi seguiva. Darò tutto per questa maglia e per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata". "Dopo undici anni di Spezia – gli fa eco Loffredo – inizia una nuovo avventura con la maglia della Fezzanese. Ringrazio il club per avermi concesso questa opportunità". Il terzo volto nuovo è il difensore Iacopo D’Alessandro, classe 1999, proveniente dal Camaiore eccellenza toscana ma con trascorsi nelle giovanili di Fiorentina, Pisa e Lucchese.

Gli altri due nuovi giocatori sono due giovani, classe 2006, Lorenzo Calò, portiere proveniente dalla Carrarese, e il difensore Mattia Galloro, ex Canaletto. Intanto in questi giorni a Bottagna mister Cristiano Rolla assieme al suo staff formato dall’allenatore in seconda Massimiliano Leccese, dal preparatore atletico Francesco Campailla, del preparatore dei portieri Massimiliano Ranghetti e dal collaboratore tecnico Edoardo Pace ha iniziato la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione che vedrà i fezzanoti partecipare alla prestigiosa serie D per la settima volta nella sua storia e terza consecutiva. La rosa dei calciatori è ancora da completare anche se sono già presenti dieci confermati della scorsa stagione come l’ex professionista Mirco Bruccini, Sauro Selimi, Leandro Gabelli, Francesco Cantatore, Andrea Nicolini, Gabriele Lunghi, Francesco Del Bello, Mattia Giampieri, Matteo Stradini e Filippo Beccarelli. Vengono promossi in prima squadra dalla juniores nazionale Mattia Roncarà, Andrea Rosati, Leandro Sacchelli e Giacomo Salvetti. La Lega Nazionale Dilettanti oggi comunicherà la composizione dei nove gironi.

Paolo Gaeta