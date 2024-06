Eventi benefici per l’Oncologia

Torna per l’ottavo anno consecutivo ‘Un giorno insieme’, evento benefico per la raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature per il reparto di Oncologia del Sant’Andrea, organizzato dall’associazione Tandem (nella foto la presidente Federica Figoli). Si terrà dal 21 al 23 giugno al Parco XXV Aprile (zona dell’anfiteatro entrata da via Agretti o via Prosperi). Un evento ricco di iniziative, con un mercatino solidale e stand gastronomici con piatti tipici e birrifici artigianale. Si parte il 21 giugno con il concerto degli AcDi, tribute band degli Ac/Dc; il 22 alle 19 lo staff di Oncologia incontra la cittadinanza e alle 21.30 live con L’Angolo Retto, tribute band dei Nomadi. Domenica 23 alle 10.30 il gruppo dei Falconieri della Fortezza porteranno i loro rapaci, poi alle 19.30 spettacolo, balli di gruppo e baby dance per grandi e piccini a cura della scuola My way dance academy; infine alle 21.30 gran finale con il tributo a Fabrizio De Andrè da parte dei Notturni.