Europee, si candida Grillo. Correrà con Forza Italia

Un brindisi agli 81 anni nei giorni scorsi e ieri una firma a Roma: Luigi Grillo è ufficialmente un candidato di Forza Italia alle elezioni europee nella Circoscrizione Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta e Liguria). "Serve un nuovo corso europeo – spiega Grillo, deputato prima, poi senatore, per sette legislature nel parlamento italiano – portato avanti da uomini e donne che davvero credano di poter fare la differenza per il loro Paesi, ma nel quadro di una collettività più ampia". In questo contesto, il titolare dell’agriturismo Buranco mette umilmente a disposizione il suo bagaglio di esperienza. "Perché? Non credo nei tuttologi, sono onesto e consapevole di non poter spacciarmi come esperto di tematiche quali la rivoluzione digitale. Ma penso che la vita di una comunità sia fatti di tanti fattori e che chi la guida e rappresenta, debba avere un mix di competenze: io mi posso concentrare su quello che conosco e su cui non ho mai spesso di studiare, documentarmi e discutere con tante persone dai diversi punti di vista". Sente il peso della responsabilità. "Nelle prossime settimane lavorerò per sponsorizzare il voto a Forza Italia, un partito che crede in questo nuovo corso, che riconosce le radici cristiane dell’Europa e su di esse vuole costruire per i suoi cittadini, un futuro pacifico e rigoglioso. Mi rivolgerò soprattutto alle persone che pensano di non aver voglia di andare a votare, che per pigrizia o disinteresse non hanno ancora colto l’importanza di queste elezioni, ma che possono fare la differenza. Credo e spero di essere in grado di trasmettere questa voglia, questa spinta a tante persone".

Un primo pensiero al nostro territorio, in caso di un seggio a Bruxelles. "Sappiamo quanto sia importante il settore della Difesa per La Spezia e la Liguria, eppure l’Europa si affida per esso agli Stati Uniti. Dobbiamo valorizzarlo e meglio". Infine, si attende il supporto di chi, come il governatore Toti e il sindaco Peracchini, fanno parte della stessa coalizione. "Confido – conclude Grillo – nella loro solidarietà".

Marco Magi