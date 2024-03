Lutto nella redazione spezzina de 'La Nazione': la scomparsa di Euro Sassarini

La Spezia, 5 marzo 2024 – Se ne è andato in punta di piedi, dopo una breve malattia, Euro Sassarini, storico collaboratore della redazione spezzina de 'La Nazione'. Classe '46 era entrato nella scuderia del nostro giornale nel 1992, continuando a scrivere fino a pochi mesi fa.

Si è sempre occupato, con professionalità e puntualità, della cronaca di provincia, da Lerici a Pignone, passando per Arcola e Monterosso, toccando poi diversi altri borghi del nostro territorio.

Eclettico articolista, scriveva in particolare di cronaca bianca e cronaca nera, oltre che di sport. Il calcio era la sua passione, dai fasti del glorioso Foce Vara, alle tante squadre dilettantistiche da lui seguite nell'arco degli anni. Tifosissimo dello Spezia, anche perché il fratello minore Antonio è stato sia giocatore che allenatore degli aquilotti in C (calcando poi anche i campi di Serie B, con Foggia e Taranto).

Ha iniziato nel momento di passaggio dell'informatizzazione della redazione – praticamente poco dopo il trasloco dalla sede di via Chiodo a quella di piazza Caduti per la Libertà – , partendo con articoli battuti alla macchina da scrivere e spediti via fax, per poi evolversi, sempre mantenendo la sua proverbiale simpatia. Lo ricordiamo con piacere, molto vicino al redattore Fulvio Magi (scomparso nel 2015) per un legame davvero molto stretto.

Capostazione in pensione da diverso tempo e vedovo da pochi anni, lascia nel dolore i figli Francesco e Raffaele – che non hanno seguito le sue orme, ma il buon Euro ha trasmesso loro la passione per le Aquile – ai quali rivolgiamo le nostre più sentite sincere condoglianze.

I funerali sono programmati per domani, mercoledì 6 marzo, alle 15.30, nella chiesa di Pignone.

Marco Magi