Il viaggio del Brueghel. Una storia incredibile raccontata ai bambini

Il messaggio della tutela, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio storico-artistico spiegato ai più piccoli ("visitatori, lettori e cittadini del domani") attraverso il racconto, illustrato, di una reale avventura: quella dell’opera ‘La Crocifissione’ di Pieter Brueghel il Giovane che, dalla bottega del pittore ad Anversa, è arrivata a Castelnuovo Magra, dopo un lungo viaggio. A raggiungere questo obiettivo sono state le funzionarie storiche dell’arte del ministero della Cultura, Valentina Fiore e Rossana Vitiello che, insieme all’illustratore Marino Gentile, sono le autrici del libro per bambini ‘L’incredibile storia del quadro di Brueghel da Anversa a Castelnuovo Magra’, a cura della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia (Sagep Editori). Il volume racconta la movimentata vicenda del dipinto su tavola, realizzato nella bottega ad Anversa di Peter Brueghel il Giovane e datato ai primi anni del Seicento: è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia e Savona.

Presentato ieri mattina nella sala stampa di Fondazione Carispezia, il libro costituisce l’ultimo atto di un progetto di collaborazione tra la Soprintendenza genovese e la Fondazione spezzina che ha accolto e sostenuto l’iniziativa. A precedere l’evento, un workshop in cui le autrici, insieme all’illustratore, hanno incontrato i bambini partecipanti ad "ARTù": il ciclo di laboratori creativi estivi per i più piccoli promosso da Fondazione Carispezia nei propri spazi in collaborazione con Cooperativa Zoe. "Ci sono tante ragioni che collegano un intervento di questo genere con le finalità istituzionali dell’ente camerale – ha spiegato Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria Imperia La Spezia e Savona – la conservazione di un patrimonio collettivo di conoscenze, di modi di pensare, di qualità dello stare insieme che il passato ci regala e che dobbiamo tutelare, fa parte di quel made in Italy complessivo che è la cifra del nostro essere anche come entità economica nel mondo". Il libro si pone accanto al volume scientifico dal titolo ‘Genova. Pieter Brueghel il Giovane. Il restauro della Crocifissione di Castelnuovo Magra’, promosso dal ministero della Cultura all’interno di una collana dedicata al restauro, e curato dalla stessa Soprintendenza; già presentato al Salone del Restauro di Ferrara nel maggio di quest’anno. "Un felice compimento di un grande lavoro collettivo – dice Rossana Vitiello, funzionaria storica dell’arte e autrice, citando le parole di introduzione al volume scientifico della Soprintendente Cristina Bartolini – e sancisce con fermezza il ruolo fondamentale e irrinunciabile della collaborazione tra istituzioni, studiosi, specialisti e accademici, ponendo l’ azione condivisa come modello di una pratica virtuosa sul bene culturale perseguita tenacemente".

Accessibilità fisica, psicosensoriale e cognitiva: questo l’obiettivo del lavoro degli storici dell’arte. "Fare divulgazione scientifica – sottolinea Valentina Fiore – significa rendere comprensibile il messaggio a un pubblico più ampio possibile e quindi anche ai più piccoli che sono, saranno i visitatori, i lettori e i cittadini del domani". Non è un caso, che il volume sia dedicato ai due più piccoli ‘collaboratori’, Livia e Massimo di 11 e 6 anni e mezzo.

Alma Martina Poggi