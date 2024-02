Euro 4 in piazza Cavour: "Ok alla sosta a rotazione controllata da telecamere"

Completamento in tempi brevi dei lavori per la realizzazione dei parcheggi di interscambio, istituzione di navette per favorire il trasporto verso il centro città e altri posteggi ’di cintura’. Il tema della viabilità cittadina al centro del faccia a faccia fra amministrazione comunale (con sindaco Pierluigi Peracchini e assessore Kristopher Casati) e Confcommercio La Spezia, rappresentato dal presidente Vittorio Graziani e dal funzionario Lorenzo Servadei. Dal Comune sono arrivate rassicurazioni sulle migliorie in programma. "Ci sono sicuramente tanti aspetti da approfondire – commenta in tal senso il presidente Graziani – ma l’incontro è stato proficuo e abbiamo ricevuto le garanzie che speravamo. L’amministrazione ha ascoltato e accolto le nostre richieste, anche per quanto riguarda l’accesso dei mezzi Euro 4 in Piazza del Mercato (nella foto). Non appena saranno installate le telecamere che permetteranno la sosta dei veicoli a rotazione, anche gli Euro 4 potranno entrare e sostare in determinate aree della Piazza. Un’apertura che permette ai cittadini impossibilitati a cambiare vettura di continuare comodamente a fare acquisti in Piazza Cavour e operatori mercatali di non rinunciare a una fetta importante della propria clientela".

E a proposito di Piazza del Mercato, proprio nel corso dell’incontro è stato ufficializzata l’apertura di un tavolo tecnico a cui parteciperanno le associazioni di categoria e il Comune della Spezia (oltre agli assessori anche i tecnici comunali). "Il tavolo sarà costituito a breve – prosegue Graziani – ci permetterà di studiare insieme gli interventi pratici da applicare sin da subito in modo da sfruttare al meglio le aree non utilizzate della Piazza. Sarà inoltre l’occasione per ridiscutere il piano delle aree, quel documento di programmazione che riguarda tutti gli spazi pubblici dati in concessione".

Sulle novità annunciate riguardo l’accesso di mezzi Euro 4 in piazza del mercato, prende posizioe il consigliere comunale del Pd Marco Raffaelli. "L’amministrazione comunale si sta accorgendo del pasticcio combinato con l’ordinanza del divieto degli Euro4. Ora si pensa di voler consentire l’accesso a Piazza Cavour, ma solo quando sarà pronto il parcheggio a rotazione con il controllo delle telecamere. Anche noi, fin da subito, abbiamo proposto la totale accessibilità e percorribilità del quadrilatero di Piazza Cavour, però non quando saranno ultimati i lavori ma subito, perché la sosta a rotazione è sempre stata in vigore sugli stalli presenti, introdotta dall’amministrazione di centrosinistra. Il punto è che in questi anni non è mai stata fatta rispettare con i dovuti controlli. Dal 1° gennaio cittadini proprietari di Euro4 e commercianti del centro città, stanno pagando sulla propria pelle i danni di un provvedimento giusto nei principi, ma sbagliato nell’applicazione. Le regole per consentire interventi immediati, esistono già. Lunedì sera in consiglio comunale, faremo le nostre proposte in tal senso al centrodestra".