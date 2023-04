’Estate Festival’ per tutti i gusti Sul palco big di livello nazionale

di Marco Magi

"Quando una città si afferma nel panorama nazionale, è più semplice portare lì i grandi artisti". Alessandro Maggi commenta la quarta edizione del ‘La Spezia Estate Festival’ di cui cura la direzione artistica. La location sarà ancora quella di piazza Europa, da dove si sposta invece il cinema sotto le stelle del Cineclub Germi, per sistemarsi sulla terrazza del Camec. L’edizione 2023, promossa da Comune della Spezia, Fondazione Carispezia e Società dei Concerti – col patrocinio e il sostegno di Regione Liguria, con il sostegno di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, main sponsor Iren, con il contributo di Mbda e Padigitale – aprirà i battenti sabato 15 luglio con ‘La verità, vi prego, sull’amore’ raccontato e cantato da Stefano Massini e Luca Barbarossa. Martedì 18 luglio sarà Roberto Mercadini a salire sul palco con ‘Fuoco nero su fuoco bianco – Racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica’, con traduzione dall’ebraico antico dell’autore. Si prosegue giovedì 20 luglio con ‘Recital - 20 di risate’, protagonista Debora Villa che, come un jukebox, si accenderà a richiesta coi suoi monologhi. Sabato 22 luglio sarà la volta di ‘Decamerock’, un progetto di Massimo Cotto, giornalista e voce di Virgin Radio, per raccontare le infinite storie del rock con accanto Mauro Ermanno Giovanardi. Un recital in divenire, domenica 23 luglio, quello di Drusilla Foer e il suo ‘Eleganzissima’, poi il cartellone prosegue lunedì 31 luglio con Andrea Pennacchi, autore e interprete di ‘Una piccola Odissea’, mentre martedì 1° agosto sarà di scena Simone Cristicchi con ‘Paradiso - Dalle tenebre alla luce’, un viaggio poetico e originale nel poema dantesco, un’opera teatrale per voce e orchestra sinfonica. La rassegna continua mercoledì 9 agosto con Antonio Cornacchione, autore e protagonista di ‘D.e.o. ex macchina - Olivetti un’occasione scippata’, per narrare la ‘vera’ storia della Divisione Elettronica Olivetti. Venerdì 11 agosto toccherà a Valerio Aprea con ‘Aspettando l’Apocalisse’: attraverso l’ironia e l’assurdo per affrontare il tema del cambiamento.

Domenica 13 agosto Rocco Papaleo presenterà il suo ‘Divertissement’, diario che raccoglie pensieri di giorni differenti. La rassegna chiude giovedì 17 agosto con ‘Cetra una volta – omaggio al Quartetto Cetra’, protagonista Stefano Fresi insieme a Toni Fornari, Emanuela Fresi e con la partecipazione di Cristiana Polegri. Biglietti in vendita da mercoledì 26 aprile al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19) e sul circuito online Vivaticket; info allo 0187 727521 o all’email [email protected]