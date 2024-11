Esposito in rete con la Nazionale. Il beniamino degli aquilotti protagonista anche nell’Under 21

Nella festa azzurra non poteva mancare la specialità della casa che ormai a Spezia, oltre alla farinata, è rappresentata dai guizzi di Francesco Pio Esposito. Il suo gol ha regalato un brivido ulteriore, se non altro caldo, a quelli del vento pungente che ha accompagnato l’arrivo in città dell’Italia Under 21 impegnata nell’amichevole contro l’Ucraina. L’accoglienza del “Picco” è stata positiva nonostante il clima, l’orario e la diretta televisiva che non hanno certamente invogliato il pubblico ad avventurarsi nel clima rigido dello stadio per salutare gli azzurrini. All’emozione degli inni nazionali intonati dai bambini nella gradinata si è aggiunto il gol realizzato da Francesco Pio Esposito, l’elemento più atteso insieme al compagno di squadra Nicolò Bertola. I beniamini dello Spezia sono punti fermi del gruppo guidato dal commissario tecnico Carmine Nunziata che ha approfittato dell’uscita, senza punti qualificazione in palio, per sperimentare qualche soluzione in vista dei prossimi impegni ufficiali e dei campionati Europei. Una sfilata di bandiere ha accompagnato l’ingresso in campo dei giocatori, schierati a centrocampo per assistere in silenzio agli inni nazionali. E quello di Mameli ha finalmente riscaldato il pubblico e in particolare la folta rappresentanza colorata dei bambini delle scuole calcio che hanno seguito con grande partecipazione le fasi di una partita non certo bellissima.

Il colpo d’occhio per chi ha seguito la sfida in televisione ha negato il supporto delle curve rimaste vuote ma mostrato l’architettonica soluzione del settore Ferrovia dotata di un nuovo impalcato a arco di copertura che garantiràr comfort ai fedelissimi e ne amplificherà l’impatto sonoro e il colore del tifo. Le folate di vento si sono addolcite quando Giovanni Fabbian ha sbloccato il risultato per la Nazionale facendo risuonare nello stadio prima la voce di Giuliano Sangiorgi frontman dei Negramaro autore della versione di un vecchio brano adattato a inno azzurro e poi quella famigliare di Federico La Valle lo storico speaker che del “Picco” ha ormai le chiavi insieme a quelle del portone di casa. Poi l’immediato pareggio ucraino ha rovinato per qualche minuto l’atmosfera. Ma se di festa si doveva parlare non poteva che arrivare la ciliegina rappresentata dal colpo vincente di Francesco Pio Esposito che allo scadere del primo tempo ha riportato avanti l’Italia. E per l’idolo dei tifosi dello Spezia è arrivato un applauso in più in aggiunta ai tanti che si sta guadagnando con merito con la maglia delle Aquile nello splendido inizio di stagione dei ragazzi di mister Luca D’Angelo. Il freddo è tornato a farsi sentire quando Pio Esposito ha lasciato il campo e l’Ucraina ha messo a segno il gol del 2 a 2 che ha mandato tutti a prendersi il meritato thè bollente.

Massimo Merluzzi