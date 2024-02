Esperti in pulizie cuochi e idraulici I Centri per l'impiego in provincia di La Spezia offrono diverse opportunità di lavoro, tra cui addetto alle pulizie, responsabile manutenzione, elettricisti, apprendista idraulico e cuoca per mensa scolastica. Per maggiori informazioni e candidature, visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it.