Escursioni a portata di disabili Da tutta Italia per ’A ruota libera’

La carica dei 500 (e oltre) partecipanti da tutta Italia, 50 dei quali si sposteranno sulla sedia jolette, 100 fra volontari e operatori è ai nastri di partenza: prenderà il via oggi la due giorni organizzata dalla sezione spezzina del Cai "A ruota libera". Si tratta del terzo raduno nazionale dell’escursionismo adattato, promosso dal Club Alpino Italiano insieme a Comune della Spezia e Parco Nazionale delle Cinque Terre, che metterà i disabili visivi e motori in condizioni di percorrere, assistiti da personale formato ad hoc (nella foto d’archivio) e grazie ad una serie di migliorie e accorgimenti che hanno interessato queste vie, alcuni fra i sentieri più belli della provincia. Ma non sarà solo questo, perché, il programma stilato per gli ospiti di questa manifestazione che approda nel Levante Ligure dopo tante azioni volte a favorire autonomia e integrazione dei disabili, è denso e coinvolgerà in modo importante anche la città.

Oggi ritrovo alle ore 14 presso il Cruise Terminal Crociere della Spezia, visite della città e navigazione del Golfo dei Poeti in battello (15), rientro e apericena (18), saluti istituzionali (19), spettacolo teatrale degli (S)legati (21), ’Cielo per tutti’, osservazione delle stelle a cura degli Astrofili Spezzini (22); domani alle 8.30, raduno al Terminal Crociere e partenze del servizio navetta per il colle del Telegrafo, inizio escursioni e inaugurazione del percorso per iponon vedenti fino al Santuario della Madonna di Montenero (9.30), rientro (13), passaggio di consegne al Cai di Asiago per la quarta edizione del Raduno Nazionale Escursionismo Adattato (15), conclusione (16). Collaboreranno con Cai, Comune della Spezia e Parco Nazionale delle Cinque Terre anche addetti alla montagnaterapia di tutto il paese e le associazioni e le realtà a sostegno dei disabili quali Don Gnocchi, Anffas e Unione Italiana Ciechi. Ci sarà anche uno strumento pronto uso: il manuale ’Sentieri Adattati nella provincia della Spezia’, realizzato dal Cai della Spezia dopo un lungo censimento con nove itinerari già pronti; il libro sarà distribuito ai partecipanti, insieme a cartine e a un libro di cucina locale e verrà presentato durante la kermesse.

