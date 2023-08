Escursione con il Cai Dal Cerreto a Pradarena

Nuova escursione organizzata dalla sezione spezzina del Cai. Domenica 27 agosto è in programma un’uscita sull’Appennino tosco-emiliano: un percorso ad anello, tappa numero 39 della grande Escursione Appenninica, dal Cerreto Laghi al passo Pradarena e ritorno. Dopo la partenza, la comitiva – di massimo 20 partecipanti – salirà al passo Belfiore, per proseguire dal monte Scalocchi, il monte Ischia e il passo di Carvosella, da cui al ritorno si devierà verso il passo del Lupo, per chiudere l’itinerario circolare a Cerreto Laghi. È richiesto di raggiungere il punto di partenza con mezzi propri, con ritrovo alle 7.30 al PalaMariotti della Spezia in via Federici; l’uscita è indicata per escursionisti esperti (difficoltà: E), durerà circa sette ore e prevede un dislivello di 832 metri. Per informazioni e prenotazioni, contattare i recapiti 347- 7287104 (solo sms o whatsapp) e 349.3926514.

C.T.