Entusiasmo fra i tifosi. Piena fiducia nella FC32: "Progetti ambiziosi. Ora puntiamo alla A"

L’ufficializzazione del closing e le prime dichiarazioni ufficiali di Paul Francis e Andrea Corradino, insieme alla composizione del nuovo cda con personaggi importanti a livello internazionale, hanno sollevato l’entusiasmo dei tifosi aquilotti: "Con FC32 pensiamo in grande per ritornare in Serie A. Grazie Platek per lo stadio". Su questa lunghezza d’onda il pensiero di Alessandro Maggiorelli del gruppo ‘Sonà per le Aquile’: "Un ringraziamento è doveroso alla famiglia Platek per la serietà e l’impegno evidenziati in questi 4 anni, nonostante alcuni errori costati la retrocessione in B. Il Picco resta una loro perla lasciata alla città. Mi auguro che FC32 riporti lo Spezia in A, che la città ha dimostrato ampiamente di meritare. Soddisfazione per l’ingresso nel cda aquilotto di personaggi di spessore che possono contribuire alla crescita dello Spezia". Dello stesso avviso Franco Capozza: "Mi auguro che la nuova proprietà tenga presente del grandissimo attaccamento della città verso lo Spezia, un club ultracentenario che fa parte del nostro dna. Spero che FC32 metta in essere un programma ambizioso per riportarci in Serie A, nel rispetto dei parametri economici-finanziari. Bene aver assegnato la presidenza all’avvocato spezzino Andrea Corradino, una sorta di garanzia di affidabilità della nuova proprietà. Nonostante la retrocessione in B, dobbiamo salutare con riconoscenza la famiglia Platek per averci mantenuto in Serie A per due anni e, soprattutto, per aver costruito uno stadio che è un gioiello". Resta alla finestra Francesco Giorgio del club ‘Franco Cavatorti’: "È prematuro esprimere giudizi sulla nuova proprietà, mi auguro che a livello sportivo faccia meglio dei Platek, ovvero che ci posizioni in Serie A in pianta stabile. Mi fa piacere che ci sia l’avvocato Corradino come presidente. I Platek erano giunti a fine corso, lasciano in eredità uno stadio eccezionale" Pensa in grande Massimo Lombardi del club ‘Orgoglio Spezzino’: "Un passaggio importante per chi ama lo Spezia. Finisce un percorso che ci ha regalato gioie e qualche tribolazione, col fiore all’occhiello rappresentato dallo stadio. Sono fiducioso sulla nuova società, le prime parole ufficiali di Francis e Corradino lasciano ben sperare, dichiarazioni di un progetto ambizioso, a lunga gittata. Possiamo pensare a traguardi ambiziosi". Gli fa eco Gabriele Pierini del gruppo Belini Frizzanti: "Con i Platek c’è stata una montagna di emozioni: hanno acquisito lo Spezia in A, fatto plusvalenze mai realizzate nella storia, retrocessi in B, contribuito alla realizzazione dello stadio. Avranno un posto importante nella storia dello Spezia. La nuova era riparte dalla garanzia della presidenza a Corradino, con l’investimento su Lapadula che riporta al focus sulla Serie A. Sarà, poi, importante ridare forza al settore giovanile. Mi pare che i nuovi dirigenti siano molto preparati e abbiano un forte interesse per riportarci in alto". Chiude Ernesto Azzarini del gruppo ASC: "FC32 appare forte e ben strutturato. Le impressioni sono molto positive, anche perché gli uomini scelti per il cda sono persone competenti. Ottima la mossa di Corradino presidente. Ai Platek mi sento di dire ’grazie’ per non averci mollato nelle difficoltà economiche e aver messo a disposizione della città un ‘Picco’ bellissimo, al netto degli errori gestionali che sono costati la retrocessione in B". Fabio Bernardini