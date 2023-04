Entro l’estate i lavori a Villa Rezzola Sarà ridisegnato l’assetto del Parco E ci sarà spazio per il giardinaggio

Una balconata sul Golfo dei Poeti con giardini monumentali e piante esotiche. Parliamo di Villa Rezzola a Pugliola di Lerici che la Contessa Pupa Carnevale Miniati ha lasciato in eredità al Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano nel 2020 perché la valorizzasse e la rendesse accessibile ai visitatori. Da qui la decisione del Fai di aprire al pubblico fin da subito una parte della casa e del giardino perché la sua bellezza fosse di conforto alla collettività dopo un periodo tanto difficile come quello della pandemia.

Oggi, per portare avanti i lunghi e impegnativi lavori di restauro e adeguamento della Villa e del Parco, il sontuoso bene è temporaneamente chiuso alle visite. Villa Rezzola rappresenta uno straordinario esempio di dimora storica di inizio ‘900 in cui il mito della villeggiatura nel sud d’Europa trova forma nell’armonica interrelazione tra architettura e natura. Il suo Parco, arricchito da molteplici essenze, è una delle maggiori testimonianze della presenza dell’aristocrazia inglese in questa parte di costa ligure, passaggio obbligato per i tour ottocenteschi. "La sua composizione – spiega la dirigenza Fai – coniuga la sistemazione a terrazze ispirata ai giardini formali all’italiana della parte superiore con l’assetto naturaleggiante della parte boschiva inferiore. Un sistema di catene d’acqua in cui si susseguono fontane, cisterne, peschiere, zampilli, rivoli, canalette e piccoli laghetti, attraversa tutto il parco donandogli un importante valore ambientale per la corretta gestione della risorsa idrica". Obiettivo del progetto è restaurare il disegno architettonico e l’assetto vegetazionale del Parco per restituire uno spazio per la pratica del giardinaggio, inteso come strumento per promuovere un rapporto con la natura armonioso, cooperante e non dominante, e per sensibilizzare il pubblico sull’attività di cura di un giardino come salvaguardia di una piccola parte del pianeta". Le opere di riqualificazione e valorizzazione verranno eseguite tra l’estate 2023 e il dicembre 2024.

Euro Sassarini