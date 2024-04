Elezioni, Piacente ci riprova a Follo. In lista anche l’ex sindaco Cozzani

Cinque donne e sette uomini, compreso l’ex sindaco che ha guidato il Comune dal 2009 al 2019. Felicia Piacente, a un mese dall’annuncio della propria candidatura a sindaco di Follo, e dopo aver organizzato incontri con i cittadini in tutte le frazioni comunali, nell’appuntamento organizzato venerdì sera al salone polivalente di Pian di Follo ha svelato il simbolo e i candidati della lista con cui si presenterà al voto dell’8 e 9 giugno. Fanno parte della lista “Felicia Piacente sindaco per Follo“, l’ex sindaco Giorgio Cozzani, oggi referente provinciale di Forza Italia, ma anche due ex amministratori follesi, ovvero Enzo Godani, consigliere e assessore dal 2009 al 2019, e Sabrina Ciuffardi, consigliera dal 2009 al 2015. Completano la lista Gabriele Alberici, Diego Andreani, Cesare Brusoni, Alessia Chiara, Sabrina Ciotti, Mara Datteri, Elena Galbucci, Giuliano Genitoni e Francesco Terribile. "Dopo avere incontrato i cittadini delle frazioni, presentiamo il simbolo e la lista formata dapersone scelte per la loro competenza e professionalità, e amore per il territorio e per la comunità, che potranno portare il loro contributo per riavvicinare il Comune di Follo ai suoi cittadini. Una squadra che sta lavorando per il futuro di Follo" ha detto la candidata. La Piacente ci riprova dopo che nel 2019 un pasticcio nella raccolta delle firme le costò l’esclusione. A Follo per la fascia tricolore sarà quasi sicuramente una corsa a tre, con il centrodestra diviso in due: il sindaco uscente, la totiana Rita Mazzi, ha annunciato da tempo la sua ricandidatura, stessa cosa per Sandro Bertoni con la lista civica “Cittadini in Comune“ sostenuta dal centrosinistra.

Matteo Marcello