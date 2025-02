Elettricisti, skipper e parrucchieri

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it.

1 ADDETTO PULIZIE. Guesthouse in La Spezia cerca addetto alla pulizia delle camere. All’occorrenza, in caso di necessità, potrà essere richiesto di provvedere al check-in dei clienti. Possibile lavoro nei weekend e nei festivi. Richiesta esperienza e conoscenza base lingua inglese e spagnola. Età preferibilmente non superiore ai 50 anni. Tempo determinato 8 mesi part time. Offerta 58299

1 PARRUCCHIERE. Salone di parrucchieri ricerca parrucchiere. Si richiede esperienza anche minima, possesso titolo di qualifica professionale di parrucchiere, età preferibilmente non superiore a 38/40 anni. Tempo determinato con eventuale possibilità di stabilizzazione. Part-time di 20 ore settimanali. Sede Bolano. Offerta 58273

2 ELETTRICISTI. Società di impianti di installazione e manutenzione di impianti elettrici, automazione, sistemi di allarme e videosorveglianza ricerca 2 elettricisti/ tecnici automazioni. Si richiede esperienza. Preferibile età non superiore ai 40 anni, possesso diploma di scuola superiore e abilitazione PES. Luogo di lavoro: La Spezia e zone limitrofe. Si offre iniziale tempo determinato. Offerta 58247

2 SKIPPERS. Società di noleggio imbarcazioni ricerca due persone in possesso di patente nautica per la guida di gozzi di lunghezza inferiore ai 10 metri. Dovranno condurre la clientela in tour turistici lungo le 5 terre partendo da Vernazza. Si richiede possesso di patente nautica, esperienza nella conduzione di imbarcazioni, conoscenza della lingua Inglese. Si offre contratto a tempo determinato stagionale. Sede Vernazza. Offerta 58161