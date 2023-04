Elettrici e super tecnologici I nuovi filobus sfrecciano in strada

Silenziosi e nuovi fiammanti, li abbiamo già visti circolare negli ultimi giorni per i ’giri di prova’ in attesa del loro debutto ufficiale nel trasporto pubblico locale. Entrano oggi in servizio i nuovi filobus acquistati con il bando Mit “Trasporto rapido di massa”, presentati ieri alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dagli assessori Kristopher Casati (mobilità) e Manuela Gagliardi (società partecipate), Francesco Masinelli (Amministratore delegato di Atc Esercizio Spa) e del presidente Atc Gianfranco Bianchi. I nuovi mezzi fanno parte della fornitura di due lotti: 14 filoveicoli da 12 metri e 5 filoveicoli da 18 metri tutti forniti dalla Società Solaris e dotati di motorizzazione completamente elettrica sfruttando la tecnologia Imc (In motion charging): nella marcia sotto la linea elettrica alimentata dalle sottostazioni, questi mezzi sono in grado di ricaricare le batterie per la marcia autonoma. Dopo un periodo di preesercizio per le necessarie messe a punto, i primi filobus da 12 metri verranno messi gradualmente in servizio sulle linee 1 Pegazzano-Bragarina e 3 Chiappa-Felettino. Con queste nuove immissioni, dal punto vista ambientale, ci sarà una crescita del chilometraggio ad emissioni zero migliorando la qualità dell’aria oltre ad un incremento del del servizio, in quanto questi nuovi mezzi sono dotati di tutte le più recenti tecnologie per migliorare il confort di viaggio: dalla pedana per passeggeri a ridotta capacità motoria, ai sistemi di ausilio alla guida per aiutare i conducenti nello svolgere il servizio (telecamere per il controllo di salite e discese) il tutto sempre in collegamento con il Centro cperativo aziendale ove sarà possibile tenere sempre sotto controllo i parametri di funzionamento del mezzo e mantenersi in contatto costante con il conducente. In attesa del completamento del progetto complessivo che prevede oltre alla realizzazione del raddoppio dei parcheggi di interscambio (Palasport e Piazza d’Armi) e la realizzazione di una nuova cabina di conversione per ampliare la linea filoviaria e poter mettere in esercizio un maggior numero di filobus (fino a 22 veicoli contemporaneamente contro gli attuali 12), sarà dunque possibile utilizzare da subito questi nuovi filoveicoli di ultima generazione.

"Continua il progetto di una città con una mobilità green e sostenibile. Questo proprio anche grazie al bando da quasi 40 milioni che il Comune si è aggiudicato nella passata amministrazione, di cui oggi possiamo vederne i frutti" dice il sindaco Peracchini. "Il Progetto – aggiungono gli assessori Casati e Gagliari – comporterà anche la creazione di nuove linee filoviarie a sostituzione ed integrazione di quelle esistenti ed sino ad oggi servite da mezzi a metano"