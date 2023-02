Eletto il nuovo direttivo tassisti Massimiliano Bianchi presidente

Nuovo direttivo per i tassisti. La Confartigianato Taxi cresce di associati e si conferma l’associazione spezzina più rappresentativa nel settore. Un fattore che conferma la vivacità dialettica e dell’attivismo dei taxisti. Durante l’assemblea dei taxisti, riuniti presso la sala ‘Marino Banci’ in via Fontevivo, 19 per la costituzione del nuovo direttivo è stato eletto all’unanimità presidente della categoria Massimiliano Bianchi. La categoria ha ringraziato per il lavoro svolto e l’impegno il past president Daniele Da Costa che su richiesta di tutti i presenti resterà vice presidente della categoria. Il nuovo direttivo risultaa così composto anche dai consiglieri Fabio Di Benedetto, Roberto Cozzani e Ilir Jangozi. Responsabile sindacale per la categoria Nicola Carozza. Il neopresidente ha delineato all’assemblea dei soci le direttrici e gli obiettivi che intenenderà perseguire durante il suommandato. Nel corso della riunione si è inoltre parlato delle proposte avanzate recentemente dalla categoria per migliorare il servizio, di turismo e crociere, del problema della scarsa accessibilità ai comuni limitrofi. Un esempio sottolineato, su quest’ultimo fronte, è il caso dell’accessibilità ai borghi delle Cinque Terre e di Portovenere. Ma problemi con necessità di soluzione sono anhe il piazzamento presso la stazione ferroviaria centrale e a Migliarina, la problematica del parcheggio abusivo e selvaggio in stazione.