‘Eleganza, ironia, addii’. Note al molo Pescatori

Il Molo dei Pescatori diventerà stasera un palcoscenico naturale sospeso tra acqua e cielo, dove la leggerezza ironica di Haydn si intreccerà con la profondità melodica di Mozart, in un susseguirsi di eleganza, malinconia e teatralità che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra il Settecento e l’eternità. È la colonna sonora del concerto ‘Eleganza, Ironia, Addii’, che a partire dalle 21, in quella location sul mare, vedrà come protagonista l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Massimo Raccanelli. Un programma che attraversa il Settecento, ma che parla anche al nostro presente, con tutta la forza dei grandi classici. Un percorso musicale dal classicismo viennese alle emozioni più autentiche. Se il meteo non fosse ottimale, il concerto sarà spostato nella chiesa di San Giovanni Battista, nel cuore del borgo storico. L’ingresso è gratuito, ma chi desidera avere un posto garantito può rivolgersi alla pro loco di Fegina o al Consorzio turistico delle Cinque Terre a Loreto, o comunque inviare una mail a [email protected] con nome, cognome, numero di biglietti e numero di telefono entro le 12 di oggi. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi culturali che mirano a valorizzare il territorio attraverso esperienze artistiche autentiche e accessibili, anche al di fuori dei periodi di alta stagione.

marco magi