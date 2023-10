Educazione finanziaria: le istruzioni per l’uso del Lions Club Vara Sud

Non per diventare esperti di finanza o abili trader in Borsa, ma per fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere in modo autonomo come funziona il proprio denaro e permetter loro di compiere scelte consapevoli. Nasce per questo, a cura del Lions Club Vara Sud, l’evento gratuito dove si parlerà di educazione finanziaria in programma domani alle 18, nella sala dell’Avis provinciale di via Caselli 19. Gli interventi saranno a cura dei due esperti Stefano Leccese e Luca Pagani. "L’intendimento è trasmettere competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia" dice il presidente del Lions Club Federico Maffei.