Eduardo e le poesie in musica ’Fantasia’ al Castello San Giorgio

Un affascinante concerto intitolato ‘Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica’ si terrà stasera, sulla bellissima terrazza del Castello San Giorgio. Protagonisti, dalle 21.15, la cantautrice milanese Patrizia Cirulli, che con la sua voce suggestiva presenterà una rilettura in musica delle poesie del grande Eduardo De Filippo, e il polistrumentista Marcello Peghin, che la accompagnerà alla chitarra. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia e di Regione Liguria, ed è inserito nella rassegna ‘Notti al Castello’, organizzato dalla Società dei Concerti della Spezia, con il contributo di Tarros Group. Grazia, eleganza. stile unico e raffinato, voce di velluto che arriva dritta al cuore. Sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Patrizia Cirulli e la sua arte.

Una donna che vive la musica d’autore e quella leggera con una capacità creativa e uno stile inconfondibili. Melodie originali, libere e non stereotipate fanno da cornice ad una voce che si unisce magistralmente alle note e alle emozioni dei testi. Tre volte vincitrice del Premio Lunezia, nella categoria ‘Musicare i Poeti’, tre volte finalista al Premio Tenco, collaborazioni, tra gli altri, con Sergio Cammariere, Mario Venuti, Pacifico, Mario Lavezzi, Pino Mango, Paolo Bonfanti, Carlo Marrale, Luigi Schiavone, Giorgio Cordini e Vince Tempera. Marcello Peghin è un chitarrista a suo agio tanto nella classica come nella musica improvvisata; suona la chitarra classica a dieci corde, la chitarra baritono, la viola caipira, la chitarra elettrica e utilizza i live electronics.

Ha suonato con la cantante Sainkho Namtchylak e molti musicisti di grande rilievo, come Dino Saluzzi, Enrico Rava, Gilberto Gil. A suo nome ha inciso due lavori sulla musica di Johann Sebastian Bach, le ‘Variazioni Goldberg’ trascritte appositamente per chitarra e il primo libro del ‘Clavicembalo ben temperato. L’ultimo suo lavoro si intitola ‘Chi salverà’ le rose?’, colonna sonora dell’omonimo film con il quale è stato candidato al ‘Globo d’oro’. Per informazioni e prenotazioni biglietti (7 euro, ridotti a 5) scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 379 2779796 (anche sms e/o whatsapp). L’ascensore di collegamento tra via del Prione e il Castello sarà aperto fino alle 24.

Marco Magi