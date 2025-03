Edizione zero della Cinque Terre Passion Ride, in bici tra scenari mozzafiato

La Spezia, 25 marzo 2025 - Un’occasione di sport e tempo libero all’aria aperta in uno tra i più begli scenari della Liguria: sabato 5 aprile arriva l’edizione zero della Cinque Terre Passion Ride, manifestazione cicloturistica aperta a tutti gli appassionati. Il percorso ad anello lungo circa 58 chilometri e con un dislivello di 1.000 metri, con partenza e arrivo alla Spezia, si snoderà tra le Cinque Terre e il loro entroterra, con panorami suggestivi e tratti costieri mozzafiato. L’evento vuole essere un’occasione di festa e di valorizzazione delle bellezze della Liguria. Chi vorrà mettersi alla prova potrà farlo iscrivendosi alla tappa cronometrata in salita, includa nel percorso.

“Questa prima edizione della Cinque Terre Passion Ride promette un’esperienza unica per gli appassionati di ciclismo. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Il percorso ad anello parte e arriva alla Spezia, attraversando panorami mozzafiato. Un evento capace di coniugare turismo, sport e rispetto per l’ambiente e dedicato a chi ama lo sport, ma soprattutto a chi ama il nostro straordinario territorio. Ringrazio le aziende che hanno promosso questa iniziativa, gli organizzatori e tutti gli enti e le istituzioni che l’hanno sostenuta”.

Il programma prevede l’inizio del ritrovo alle 7 in piazza Europa, alla Spezia, con registrazione degli iscritti e distribuzione dei pacchi gara, l’apertura delle griglie alle 8 e la partenza alle 9. Ad attendere i partecipanti al termine del percorso ci sarà un momento di ristoro, festa e saluto delle Istituzioni. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette, incluse le e-bike. L’obiettivo di questa edizione zero è rendere la Cinque Terre Passion Ride un appuntamento fisso di Primavera, con un doppio percorso escursionisti/appassionati già dal 2026 e attirando sempre più partecipanti da fuori Liguria.

L’iniziativa è stata promossa da alcune delle principali aziende della Liguria (ABB, Ansaldo Energia, Duferco Energia, Erg, Ignazio Messina & C. e Ital Brokers) e organizzata dal comitato LigurianBike con il contributo tecnico dell’agenzia di eventi Relaxioni. La Cinque Terre Passion Ride ha il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia della Spezia, Comune della Spezia, Comune di Riomaggiore, Agenzia In Liguria e Parco Nazionale delle Cinque Terre e ha beneficiato del supporto organizzativo del Centro Sociale Interaziendale Ansaldo Fincantieri. Si ringraziano Uisp Liguria e i comitati territoriali Uisp di Genova e La Spezia per la collaborazione.

L’iscrizione alla manifestazione ha un costo di 20 euro (25 euro per chi vuole mettersi alla prova con il tratto cronometrato). Informazioni, regolamento e modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.cinqueterrepassionride.it.