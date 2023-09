Economia del mare, Liguria in vetta. Un settore che vale 18,7 miliardi: "Mare infrastruttura strategica"

La Liguria è la regione che offre il maggior contributo all’economia del mare italiana. La certezza, se ma ve ne fosse stato il bisogno, è arrivata ieri con la presentazione del focus dell’XI rapporto nazionale sull’economia del mare realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’economia del mare di OsserMare, Centro Studi Tagliacarne, Unioncamere. "La Liguria si conferma centrale per il Sistema Mare Nazionale" ha detto il presidente di Assonautica, Giovanni Acampora, commentando i dati. Il valore aggiunto diretto nazionale dell’economia del mare è pari a 52 miliardi: 5 di questi, il 9,5%, vengono prodotti in Liguria. Sempre nella nostra regione, il valore aggiunto creato nel resto dell’economia, sulla base del moltiplicatore, è di 13,7 miliardi di euro, per un totale di valore aggiunto diretto e indiretto di 18,7 miliardi di euro, con 95.451 occupati e 16.840 imprese. E ancora, il 10,4% degli occupati dell’economia blu, che il rapporto considera come la somma di sette settori – pesca, movimentazione delle merci e dei passeggeri, cantieristica, servizi di alloggio e ristorazione, attività sportive e ricreative, ricerca e sviluppo, industria delle estrazioni marine – è concentrato in Liguria. Il settore rappresenta l’11% della ricchezza regionale. "Si tratta di un’economia molto resiliente perché, nonostante la pandemia, ha continuato a crescere nei diversi settori – ha aggiunto Antonello Testa, presidente di OsserMare –. Nel 2020 è cresciuta l’attività di cantieristica e nel 2021 tutta l’economia del mare ha iniziato a galoppare con numeri importanti sia a livello di valore aggiunto che di occupazione e numero di imprese. Questo la pone al primo posto in Italia per il contributo che dà all’intero settore del mare". Ieri, a celebrare la leadership ligure nel settore, è stata anche la premier Giorgia Meloni, in visita al Salone. "Nella prossima legge di bilancio abbiamo un collegato dedicato all’economia del mare in cui noi raccoglieremo le esigenze e le proposte che arrivano dai vari settori, come quello della nautica" ha detto la Meloni. "La nautica italiana è un’eccellenza di livello mondiale e il Salone Nautico Internazionale di Genova è da tempo tornato ad essere centrale tra le manifestazioni fieristiche di questo settore, ma non è stato facile arrivare a questi risultati" ha sottolineato il presidente regionale, Giovanni Toti.