Ecco i ’ragazzi’ del Capellini. Una amicizia lunga 40 anni

Quando si sta bene insieme si torna sempre un pò ragazzi. Emozioni e sensazioni forti non sono mancate l’altra sera quando si è ritrovato un gruppo di "ragazzi", che avevano festeggiato il raggiungimento del diploma di maturità quarant’anni fa. Al ristorante "Da Sandro" dei fratelli D’Angelo si sono rivisti gli ex alunni della quinta C Periti elettronici dell’Itis Capellini, che hanno sostenuto l’esame di maturità nel lontano 1984, come era scritto a chiare lettere nella torta che i tredici presenti – alcuni dei protagonisti di quell’anno – si sono divorati a fine cena. E nel corso della bella serata sono stati tantissimi e ricordi, aneddoti, momenti rivissuti a distanza di decenni, con la promessa che questa cena fosse solo uno delle tante occasioni da vivere ancora insieme. Una promessa dunque di rivedersi al più presto per tenere sempre accesa una amicizia nata sui banchi di scuola. Nella foto si riconoscono in piedi da sinistra Moreno Nardi, Claudio Schiaffini, Andrea Faggioni, Stefano Vignudelli, Vittorio Vitali, Fabio Rezzano, Andrea Perioli, Tiziano Canalini, Gabriele Castagna. Seduti da sinistra Luca Manfredini, Maurizio Pieri, Riccardo Viaggi e Maurizio Gentili.