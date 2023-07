Ecco gli studi medici aperti a disposizione dei pazienti sabato 8 e domenica 9 luglio

Ecco gli studi medici che saranno aperti l’8 e il 9 luglio nel distretto 18: Elisa Angelinelli sabato 8 ore 1417 piazza Sant’Agostino 10 La Spezia; Viviana Caputo domenica 9 ore 1417 via Cavour 150 La Spezia; Marco Lazzeri domenica 9 ore 812 – 1417 via Vittorio Veneto 173 La Spezia; Rosario Leotta sabato 8 ore 812 via Crispi 103 La Spezia; Svitlana Panok domenica 9 ore 812 via Sardegna 11a La Spezia; Maria Serena Pietra sabato 8 ore 1417

via Lunigiana 704 La Spezia; Saverio Ricci sabato 8 ore 812 via Sarzana, 1006 La Spezia; Giuseppe Romeo domenica 9 ore 1417 via Ferrari, 72 La Spezia; Maria Serena Ruffini sabato 8 ore 812 via Roma 44 Le Grazie; Alessandro Soriani domenica 9 ore 812

via del popolo 26 La Spezia.