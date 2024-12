Ecco gli sportivi dell’anno. Lerici premia i campioni. Che festa in sala consiliare

Lerici premia i suoi atleti saliti sul podio in eventi sportivi di carattere regionale, nazionale o internazionale. "È un appuntamento a cui tengo moltissimo" spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del Comune di Lerici. Dalla vela al tennis, dalla danza al karate, dalla ginnastica al motocross, alla corsa, moltissimi atleti lericini si sono radunati in sala del consiglio per ricevere l’ambito riconoscimento. Questi gli atleti premiati.

Alessandro Lupino campione italiano motocross. Chanel Silvestri terza classificata campionati italiani ginnastica artistica. Sofia Cabano prima classificata campionati italiani ginnastica artistica volteggio. Sabrina Chiappa prima Donna alla Immortals Race. Kelly Olivieri prima regionali danza aerea. Zivah Olivieri prima campionato nazionale danza aerea. Prodanza: Tap dance Rachele Goffi, Carlotta Rizzi e Lara Peoni, campionesse Italiane e LaraPeoni campionessa italiana 2024. Jazzdance: Matilde Neri, Carolina Romano, Matilde Agostinelli, Melissa De Maria, Clara Gatti e Alice Martinelli Monti seconde Jazz dance campionato Italiano 8/12 anni e prime gruppo danza campionato italiano. Contemporaneo: Chiara Colombini, Caterina Colombini, Elettra Menta, Ludovica Ederti, Clara Gatti, Michela Adamo, Anna Bertelli e Ginevra Vega, prime Danza contemporanea campionato italiano; tra loro anche Chiara e Caterina Colombini prime campionato italiano Danza Jazz Duo. Ludovica Ederti e Clara Gatti, prime campionato italiano duo danza jazz categoria 8/12. Circolo Velico Erix: Equipaggio Melagodo Luca de Luca, vincitore Giraglia Cup. Equipaggio Pekoranera: Davide Sampiero, Cesare Boldrini e Andrea Corona, vincitori Circuito nazionale Meteor. Equipaggio Basilico: Mattero Sampiero, Andrea Onnis e Andrea Nocentini, vincitori campionato italiano under 25. Borgata Marinara Muggiano: Rosa Cascone, Giorgio Alberto Federici, Niccolò Pucci, Daniel Costa e Claudio Gori, vincitori Palio del Golfo Senior 2024 e campionato italiano Gozzo. Gabriele Sarpi per dedizione e successi nel calcio. Giulia Bartoli: prima Italiano Hip Hop 8/12, quarta agli europei. Karate Lerici: Antonio Tedeschi, Penelope Lazzaroni e Tiziano Petacco secondi campionato interregionale Kata e Kumitè. Ginevra Petacco: prima gara internazionale Wtka. Emma Del Bianco: prima campionato regionale Esordienti. Canoa Polo Lerici: Matteo Lunardelli, Francesco Delli, Giacomo Pedemonte, Tommaso Ricciardi, Nicola Gironi, Francesco Lunardelli, Alex Lenzi, Matteo Brozzo e Daniele Gaggero secondi campionato nazionale Canoa Polo A1. Tennis Club Lerici: Luca Albani e Christian Angelini secondi coppa regionale Under 10. Iris Scarpellini e Maria Arecco: prime coppa regionale Under 10. Valentino Pasquali: campione regionale Categoria 7 Anni, sportivo più giovane.